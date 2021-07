OM, Luan Peres décrit le coaching de Jorge Sampaoli

Nouvelle recrue de l’OM, Luan Peres a la chance d’avoir déjà évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli à Santos et il s’en rappelle bien.

Il avait déjà fait un court passage par la Belgique et le Club Bruges (6 matches) mais cette arrivée à l’OM ressemble très clairement à la première vraie expérience européenne pour Luan Peres.

A 26 ans, le défenseur central fait partie du casting séduisant concocté par Pablo Longoria mais avec les joueurs sud-américains, il faut souvent un bon environnement pour qu’ils donnent la pleine mesure de leur talent surtout quand c’est une première.

A Marseille, Luan Peres ne sera pas d’épayser avec les présences de Gerson, lui aussi arrivé durant le mercato estival, et du jeune Luis Henrique qui a déjà une saison dans les chaussettes. Le jeune ailier brésilien n’a d’ailleurs pas mis longtemps à prendre sous son aile son ainé de compatriote, qu’il connaissait déjà plus ou moins avant d’être réunis sur la Canebière.

"Ma femme connaît sa copine, elles ont beaucoup parlé avant qu’on vienne à Marseille. On avait tellement de questions !", a confié Luan Peres sur le site de l’OM.

En plus de ses compatriotes, le défenseur central va pouvoir compter sur un allié de poids pour se fondre complètement dans le groupe marseillais : Jorge Sampaoli. Les deux Marseillais se sont déjà côtoyés du côté de Santos en 2019. La collaboration a été courte puisqu’elle n’a duré que quatre mois mais Peres sait au moins comment fonctionne l’entraîneur argentin.

"Dans la plupart des clubs où j’ai joué, je ne connaissais pas l’entraîneur, poursuit le défenseur brésilien. Mais maintenant à l’OM j’ai cette chance, et je sais qu’il a confiance en moi. Il sait ce que je peux apporter sur le terrain et connaît aussi mon tempérament hors du terrain, mon caractère."

"C’était génial de jouer sous ses ordres à Santos, ajoute-t-il avant de revenir sur sa relation avec Sampaoli. On a déjà beaucoup parlé. Il n’a pas toujours été tendre avec moi, mais c’était pour mon bien, et c’est normal pour un entraîneur. Nous avons une excellente relation. Tant mieux pour moi, pour lui, et pour le club !"

Vice-champions du Brésil avec Santos, Luan Peres et Jorge Sampaoli espèrent à minima réaliser le même exploit du côté du Vélodrome et goûter à l’ambiance surchauffée de l’enceinte marseillaise.