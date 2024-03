OM, les propos surprenants de Gasset après la défaite contre Rennes

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé après la défaite contre Rennes, dimanche.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec le Stade Rennais dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Pour la première fois depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen s’est incliné en championnat (2-0). Au terme de la rencontre, le technicien français a livré ses impressions au micro de Canal+.

Jean-Louis Gasset justifie la défaite de l’OM à Rennes

C’est une semaine à oublier pour l’Olympique de Marseille. Après être passé près d’une remontada jeudi en Ligue Europa (4-0, 3-1 vs Villareal, ndlr), le club phocéen s’est incliné en Ligue 1 contre Rennes. Selon Jean-Louis Gasset, l’enchainement des matchs a eu raison de son équipe.

« On a fait un mois à sept matchs en jouant pratiquement tous les 3-4 jours avec un effectif où il manquait 2-3 joueurs majeurs. On va récupérer parce que ça a été intense, très intense. C’est un mois qui comptera mais on a beaucoup d’espoir. Ce quart de Champions League…de Coupe d’Europe avec match retour chez nous et si vous dites quatre points d’écart en Ligue 1, vous vous dites, rien n’est perdu », a confié le technicien français.

Jonathan Clauss est du même avis

Comme Jean-Louis Gasset, Jonathan Clauss justifie également cette défaite par l’enchainement des rencontres. L’international français va même plus loin en affirmant que le revers était arrivé au bon moment pour l’OM, notamment avant la trêve internationale.

« Ce n'est pas une excuse mais on a enchaîné les matchs donc ça commençait un peu à tirer. Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve, on va se reposer maintenant. Que ce soit ceux en sélection ou ceux à l'entraînement, on va se préparer pareil pour la suite et finir fort en fin de saison », a déclaré Jonathan Clauss.