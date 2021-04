OM, l’annonce forte de Mandanda sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Steve Mandanda se voit rester dans le club phocéen bien après sa carrière de joueur.

L’intermède d’une saison (ratée) à Crystal Palace en 2016 est venu gâcher cette romance mais entre Steve Mandanda et l’Olympique de Marseille, l’histoire dure depuis plus d’une décennie. Arrivé comme jeune espoir en provenance du Havre en 2007, le gardien français a tout connu avec l’OM.

Le très haut avec le titre de champion de France en 2010 et les trois Coupe de la Ligue et le très bas avec cette instabilité chronique dans le club à l’image des incidents qui ont éclaté à la Comanderie en janvier dernier.

Faire autant de saisons à l’OM relève donc de l’exploit même si le poste de gardien permet peut-être plus facilement de s’inscrire sur la durée. Qu’importe, on ne devient pas le joueur le plus capé de l’histoire du club marseillais (585 matches) et capitaine seulement par sa position sur le terrain. Si l’OM est resté à flot durant des périodes difficiles, c’est en grande partie grâce à Mandanda et ce n’est pas prêt de se terminer.

Malgré ses 36 ans, le champion du monde 2018 a un contrat qui se termine en 2024 et qui laisse donc penser que Mandanda finira sa carrière sur la Canebière, même si certaines rumeurs l’envoient ailleurs dès cet été. Finir à l’OM, c’est bien le plan de carrière que s’est fixée la doublure d’Hugo Lloris chez les Bleus. Interrogé par Onze Mondial sur son après-carrière, Steve Mandanda se voit continuer dans le foot et à Marseille.

"Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football."

"Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. Toutes ces choses sont encore inconnues pour moi entre guillemets. Je veux toucher à tout avant de choisir une voie."

Jorge Sampaoli peut souffler, Mandanda ne se voit pas lui voler sa place sur le banc marseillais.