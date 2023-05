OM : L'astuce juridique pour faire jouer Dimitri Payet contre Brest

Suspendu pour les deux derniers matches de la saison, Dimitri Payet pourrait finalement être en mesure de jouer contre Brest.

Et si à la surprise générale, Dimitri Payet était de la partie pour l'avant dernière journée de Ligue 1 face à Brest ? Ce serait un sacré coup de tonnerre. Non pas d'un point de vue sportif, bien que le meneur de jeu ait été sanctionné par Igor Tudor face à Lille en ne faisant même pas partie du groupe convoqué pour se rendre dans le Nord, mais plutôt d'un point de vue juridique.

Cinq matches de suspension, dont deux avec sursis

En effet, Dimitri Payet a probablement manqué le dernier match de sa saison face à Lille et pour cause, l'international français a reçu une sanction disciplinaire de la part de la LFP à cause de sa gifle à l'encontre de Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint du RC Lens, lors de la défaite de l'OM à Bollaert début mai.

Pour ce geste déplacé que l'arbitre n'avait pas vu à l'instant T, Dimitri Payet a écopé d'une suspension de cinq matches dont deux avec sursis. Autrement dit, hormis ce match face à Lille ou la suspension n'était pas encore appliquée, Dimitri Payet ne pourra plus rejouer de la saison et pourrait même avoir disputé son dernier match sous le maillot de l'OM.

Le CNOSF, porte de sortie de Payet

Des bruits de couloirs annonçant une fin de carrière de l'international français ont même circulé ces dernières semaines au vu de son faible temps de jeu avec Igor Tudor et de sa volonté de terminer sous le maillot phocéen, ce dernier bénéficiant d'une reconversion au sein du club marseillais dans son contrat.

Pourtant, d'après les informations de L'Equipe, il existe un espoir pour que Dimitri Payet joue face à Brest, ou en tout cas soit sélectionnable. En effet, l'OM songerait à faire appel de la sanction de son meneur de jeu auprès du CNOSF. Outre le fait que les Phocéens aient l'espoir de réduire la sanction attribuée à l'international français, c'est surtout un gain de temps.

En faisant appel au CNOSF, il y a une conséquence immédiate c'est la suspension provisoire de la décision contestée, en attendant l'avis de l'instance. Autrement dit, vu que le CNOSF n'aura pas le temps de rendre son verdict avant la prochaine rencontre de Ligue 1, Dimitri Payet pourra jouer face à Brest. Une affaire rondement menée par l'OM qui pourrait donc permettre à Dimitri Payet de terminer sa saison sur une bonne note.