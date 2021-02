OM - Dimitri Payet : "Cette équipe n’est pas guérie"

Auteur du but égalisateur face à Nantes (1-1), le milieu marseillais a tenu à rappeler que l'équipe phocéenne est encore loin d'être tirée d'affaire.

Outre le fait qu'ils sont deux clubs historiques du Championnat de France, l'Olympique de Marseille et le FC Nantes ont d'autres similarités. En effet, les deux restaient sur un succès source d'espoir, après plusieurs semaines de crise. Mais par rapport à la situation difficile de chacun, un succès isolé n'avait rien de suffisant.

Il convenait donc de confirmer ce samedi sur la pelouse de la Beaujoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les progrès récemment affichés ont peiné à être visibles. En manque d'inspiration et de confiance, les deux formations se sont logiquement séparées sur un triste match nul qui ne fait les affaires de personne.

"Ça prouve qu’on a de bonnes ressources mentales"

Auteur du but égalisateur, Dimitri Payet est apparu plutôt satisfait de ce résultat au sortir de la rencontre. "C’est un bon point au vu du scénario. Ça prouve qu’on a de bonnes ressources mentales, surtout avec ce but qu’on offre à l’adversaire. Mais on a continué à jouer, ce qui n’est pas facile dans notre situation. On a gardé la tête froide pour revenir, et pourquoi pas aller gagner. On a tenté de le faire, mais c’était difficile face à un adversaire solide et regroupé derrière", a-t-il confié, au micro de Canal+.

"Après, il faut rappeler que cette équipe n’est pas guérie, malgré le bon match contre Nice, on a besoin de confiance, de victoires…", a ensuite nuancé l'ancien milieu offensif de l'Equipe de France. À la décharge des hommes de Nasser Larguet, privés de plusieurs cadres ce samedi, difficile de retrouver de la confiance avec autant d'absents.