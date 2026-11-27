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Ce vendredi, devant sa famille et de nombreux enfants réunis dans sa ville natale, Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, a affirmé avec assurance que le Barça ne se contenterait de rien de moins que de tout gagner avant Noël.

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Le milieu de terrain du FC Barcelone, âgé de 28 ans, a inauguré le nouveau terrain Cruyff du quartier de Montserrat, à Terrassa, lors d'un événement chargé d'émotion et de souvenirs, en présence de nombreuses personnalités du sport et de responsables.

Ce terrain est le 337e du genre dans le monde, où ils sont répartis dans 20 pays, et le deuxième à Terrassa, après celui inauguré en 2014 par Xavi Hernández et le regretté Johan Cruyff à Can Tusell, un autre quartier qui manquait d'équipements sportifs.

Ce superbe espace en gazon synthétique a été construit en collaboration avec l'organisation « Action », afin de permettre aux enfants de jouer au football dans des conditions idéales, loin des difficultés des anciens terrains.

Étaient présents à l'inauguration Susila Cruyff, présidente de la Fondation Johan Cruyff, Patty Rora, directrice de la fondation, Francisco Núñez Aparicio, directeur général de l'organisation « Action Espagne », et Jordi Ballart, maire de Terrassa.

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Dans cette atmosphère particulière, entouré de sa famille, avec la présence remarquée de ses grands-parents, et des enfants qui ont étrenné l'installation en marquant des buts, Dani Olmo s'est adressé aux médias, alors qu'il s'apprête à retrouver sa place de titulaire face au Deportivo La Corogne après sa blessure et la suspension de Fermín.

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« Je vais parfaitement bien et j'ai hâte d'aider l'équipe à gagner. Avant la trêve de Noël, notre objectif est de tout gagner », a déclaré Olmo avec beaucoup d'assurance, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo.

Ravi que cet événement se tienne dans sa ville natale, il a ajouté : « J'attendais avec impatience d'inaugurer un terrain Cruyff dans ma ville. Johan est une figure emblématique du football mondial et du Barça, et c'est une source de fierté pour moi. J'ai commencé à jouer dans la rue avec mon frère et je n'avais jamais vu un terrain comme celui-ci. Je suis très heureux que les enfants puissent en profiter. »

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« Je me suis battu pour de nombreux rêves, et il me reste encore beaucoup à accomplir ou à revivre », a confié Dani Olmo, avant d'insister : « Je suis complètement rétabli. Nous allons continuer à gagner avant Noël, puis nous nous reposerons, avant de repartir, car la route est longue. Nous progressons jour après jour et nous visons tout. »

Interrogé sur l'intérêt du Bayern Munich, Olmo a été clair et catégorique : « Je suis là où je veux être », laissant entendre que son avenir passe par la poursuite de l'aventure sous le maillot du Barça.

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« Mon rêve et mon objectif, c'est de gagner des titres ici, à Barcelone. Je le fais et je veux continuer. Je veux aussi ramener le Barça à la place qui lui revient en Europe, c'est mon objectif », a-t-il assuré.

Pour conclure, Olmo a été interrogé sur l'annonce de la retraite de Marc Márquez du MotoGP, et il n'a pas hésité à saluer l'héritage du pilote catalan : « C'est une légende du monde de la moto. Sa personnalité, son caractère, sa façon de compétitionner, tout cela est un exemple à suivre. L'un des plus grands s'en va, mais son héritage restera éternel. Au final, c'est ce qu'il y a de beau dans tout cela. »