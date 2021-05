Ole Gunnar Solskjaer : "Important que l'opinion des fans soit écoutée"

Avant la réception de Liverpool, l'entraîneur des Red Devils a évoqué le mécontentement des fans suite au projet de Super Ligue, appelant au calme.

Si Manchester United de prend pas les trois points face à Liverpool, dimanche (17h30), Manchester City sera sacré Champion d'Angleterre. Si les hommes de Pep Guardiola semblent hors de portée pour les Red Devils, le choc face à Liverpool à Old Trafford va réserver son lot de tensions et de pression. Climat particulier oblige en Angleterre.

En effet, les manifestations pour protester pour le projet avorté de Super Ligue vont bon train Outre-Manche, et les supporters de Manchester United n'ont pas été les derniers à faire part de leur mécontentement. En conférence de presse d'avant match, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, a appelé au calme face aux médias.

"Mon travail consiste à me concentrer sur l'aspect footballistique"

"Il est important que l'opinion des fans soit écoutée et que nous communiquions mieux, bien sûr. Mon travail consiste à me concentrer sur l'aspect footballistique. Et à faire en sorte que nous ayons la meilleure équipe possible. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai été soutenu par le club et les propriétaires. Et je suis sûr que j'obtiendrai à nouveau le soutien nécessaire pour aller plus loin. Mais je suis très heureux que tous les clubs soient d'accord pour dire que (la Super Ligue) ne devrait pas être le moyen d'aller de l'avant", a-t-il confié.

"Quand il y a des manifestations, il est important qu'elles se déroulent dans le bon sens. Et qu'elles restent pacifiques. Nous ne pensons qu'à gagner, qu'à nous-mêmes. L'impact sur ce que fait Liverpool ne nous concerne pas", a ensuite ajouté le Norvégien, qui a conscience que la réception de Liverpool est un match très attendu.

"Tout au long de la saison, vous avez des matchs que vous attendez avec impatience. Et ce match contre Liverpool à domicile est l'un des plus grands matches de la saison. Peu importe que nous soyons premiers, deuxièmes, troisièmes ou quatrième. Peu importe, c'est un match énorme, énorme", a rappelé le technicien, impatient...