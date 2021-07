Ole Gunnar Solskjaer donne des nouvelles d'Anthony Martial

L'attaquant français est porté disparu depuis mars après s'être blessé alors qu'il était en service international. Il est sur le chemin du retour.

Ole Gunnar Solskjaer dit qu'Anthony Martial se remet d'une blessure au genou mais n'a pas encore repris l'entraînement avec ses coéquipiers de Manchester United. Martial est hors de combat depuis qu'il s'est blessé alors qu'il était en service international avec la France en mars dernier. L'attaquant a raté la fin de la saison 2020-21 de United ainsi que la campagne de la France pour l'Euro 2020 en raison de sa blessure. Mais son entraîneur a donné des nouvelles rassurantes sur l'ancien de l'OL et de l'ASM.

"Il se remet d'une blessure au genou et ça a l'air bien"

"Anthony Martial nous a également rejoint, mais il n'a pas encore rejoint l'équipe à l'entraînement. Il se remet d'une blessure au genou et ça a l'air bien", a confié le Norvégien. Anthony Martial avait inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en Premier League la saison dernière, loin de ses standards habituels.

L'international français a figuré 22 fois dans l'élite anglaise, son équipe terminant deuxième derrière Manchester City. Il a également marqué deux buts en phase de groupes de la Ligue des champions avant que les Diables Rouges ne tombent en Ligue Europa. Cet été, une préparation optimale aurait donc été préférable pour lui.

La préparation de United pour la nouvelle saison se poursuit ce mercredi, avec la réception de Brentford en match amical. Ils affronteront ensuite Preston lors d'un autre match amical samedi avant de terminer leurs préparatifs de pré-saison avec un match contre Everton. Un programme chargé, qu'il devrait manquer. Une semaine plus tard, ils accueilleront Leeds à Old Trafford le samedi 14 août pour leur match d'ouverture de la saison en Premier League. Non sans l'ambition d'être sacrés champions.