OL, Perrin : "Ben Arfa et Benzema s'entendaient surtout sur le terrain"

L'ancien entraîneur de Lyon s'est confié sur la carrière en dents de scie d'Hatem Ben Arfa et la relation de ce dernier avec Karim Benzema.

Après avoir été absent des terrains pendant une demi-saison, Hatem Ben Arfa a repris sa carrière de footballeur le week-end dernier sous les couleurs de son nouveau club : Valladolid. Arrivé à l'OL en 2002 après être passé par Clairefontaine, Ben Arfa était annoncé comme l'un des plus grands talents de sa génération. L'attaquant français a fait des débuts prometteurs avec les professionnels en 2004 avant de quitter l'OL en 2008 pour rejoindre l'OM. Depuis, Hatem Ben Arfa a connu une trajectoire en dents de scie, entre sa renaissance à Nice, l'échec au PSG et de nombreux mois loin des terrains.

Présent sur le plateau de RMC Sport, Alain Perrin a évoqué le parcours d'Hatem Ben Arfa et est revenu sur sa relation avec Karim Benzema : "Il s'entendait parfaitement avec Karim Benzema. Surtout sur le terrain, en dehors c'était autre chose. C'était un football d'instinct. C'est un talent extraordinaire, on a bien vu ce qu'il était capable de faire avec le ballon. Je pense qu'il y a un plafond de verre pour lui, ce sont les clubs de très haut niveau où il est obligé de s'inscrire dans un collectif".

"Hatem avait des difficultés à respecter certaines consignes"

"Il a besoin que l'équipe joue pour lui et d'avoir les coudées franches, sur la création, sur le plan défensif. Le talent, ce n'est pas que le rapport au ballon, c'est aussi s'inscrire dans un collectif, sur le plan tactique comprendre des consignes, jouer juste avec les autres. C'était un joueur d'instinct, un magicien avec le ballon. Mais s'inscrire dans un collectif où tout le monde doit jouer ensemble, c'était plus difficile", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OL.

Forcément au regard de son talent et de l'avenir radieux que tout les observateurs du football lui prédisaient et de la trajectoire de l'attaquant français, le mot gâchis est le premier qui revient. Dans un entretien accordé à Le Parisien, Alain Perrin a été encore plus loin dans ses propos sur Hatem Ben Arfa. L'ancien entraîneur de l'attaquant de Valladolid a admis que la carrière d'Hatem Ben Arfa ressemble à un gâchis au vu de ses capacités.

"Bien sûr. Au regard de son talent naturel, je lui prédisais autre chose. À Nice, dans un contexte propice, où il était l'élément central, il a brillé. Mais à Paris, il était un garçon doué parmi une pléiade de stars. C'est toute la différence. Quand le niveau de compétition s'élève, tu ne peux plus te contenter de qualités techniques ou physiques. Tu dois posséder le mental adéquat, et des capacités d'adaptation à un vestiaire. Dès qu'il devait s'inscrire dans un collectif et respecter des consignes précises, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, Hatem avait des difficultés", a conclu Alain Perrin.