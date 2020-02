OL - Garcia : "On se doit de gagner des titres"

Les Lyonnais accueillent l'OM ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Une compétition dans laquelle ils espèrent briller cette saison.

Distancé de la course au podium en championnat après trois matches sans victoire, l'OL espère se relancer en ce mercredi avec son quart de finale contre l'OM. Une compétition dans laquelle les hommes de Rudi Garcia nourrissent des ambitions.

"On a deux joueurs suspendus avec Marcelo et Jean Lucas, a tout d'abord précisé le technicien rhodanien. Leo Dubois n'est pas encore prêt. On va voir pour Maxwell Cornet, Thiago Mendes a pris un coup, on va voir s'il peut postuler."

Bruno Guimaraes, arrivé à Lyon ce mardi, ne sera pour sa part pas dans le groupe : "Il va devoir bien récupérer et on verra plus tard pour le match du week-end."

L'ancien entraîneur olympien a ensuite évoqué son ancienne équipe, son adversaire ce mercredi. "Marseille est une équipe solide qui ne prend pas de but. C'est un contexte différent du championnat. C'est un grand match et on a l'avantage du terrain. On est très motivés."

"On est capables d'aller en demi-finale"

"On va avoir le soutien de notre public demain. C'est une autre aventure, on veut passer ce tour, a-t-il poursuivi. On est la deuxième attaque du championnat et nous ne sommes pas performants sur coups de pieds arrêtés. On doit progresser.

"On est capables d'aller en demi-finale. On se doit de gagner des titres. Je veux que gagne."

Enfin, Rudi Garcia a réaffirmé sa confiance à Houssem Aouar, dont il attend encore plus avec les diverses absences dans le secteur offensif. "On veut que Houssem Aouar soit plus régulier. On attend beaucoup de lui. C'est normal d'être exigeant avec un joueur de sa classe. Il est encore jeune."