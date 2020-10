OL, Garcia : "On n'est pas encore où on veut être"

L'entraîneur de Lyon est heureux que la réussite soit enfin de son côté et espère confirmer la bonne passe de son équipe face à Lille.

L'Olympique Lyonnais a réalisé le match parfait face à l'AS dimanche soir. Les Gones se sont rapidement mis à l'abri au tableau d'affichage, marquant quatre buts dans le premier acte et scellant ainsi le sort de la rencontre. Avec ce succès, l'OL remonte à la sixième place du classement et enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat. En conférence de presse, Rudi Garcia a analysé la large victoire de son équipe contre l'AS Monaco, se montrant heureux de la tournure prise par les évènements.

"C'était débridé car Monaco est une très bonne équipe, qui joue et qui attaque. Avant, on n'était anormalement pas en réussite. Maintenant, on est plus qu'en réussite, ça s'est renversé. ça prouve bien qu'on avait raison de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, Antho (Lopes) fait au moins deux grands arrêts en début de match, c'est très important. Je suis content car on s'est encore créé beaucoup d'occasions", a expliqué l'entraîneur de l'OL.

"Jouer et Monaco, c'est notre cette saison"

Rudi Garcia veut voir ses joueurs confirmer face à Lille, dimanche prochain : "Maintenant, on est sixièmes, on n'est pas encore là où on veut être au classement. Il faudra être capable d'aller faire un résultat à Lille dimanche prochain, il va falloir encore élever notre niveau, Quand on joue des concurrents directs comme ce soir ou dimanche prochain, c'est un peu notre Ligue des champions de cette saison. Il faudra être capable, comme aujourd'hui, d'être présent, d'élever le niveau et d'être protagoniste".

"Est-ce qu'on a un style différent ? Je ne dirai pas ça... Mais il faut être aussi intelligents : Monaco est la moins bonne équipe du Championnat pour défendre sur les attaques rapides, donc il fallait jouer comme ça pour les mettre en difficulté. Memphis (Depay), on sait le joueur qu'il peut être. Il tire l'équipe vers le haut, il tient son rôle de capitaine, c'est un leader, il travaille beaucoup. Le seul point noir, c'est l'expulsion de Melvin Bard que je trouve très sévère", a conclu le technicien français.

Au micro de Telefoot, Rudi Garcia a analysé la rencontre face à Lille : "C'est une équipe qui n'a pas encore perdu. Moi, je vais retourner dans le Nord avec grand plaisir. C'est un club et une vile qui sont dans mon cœur, on a eu une belle période là-bas. Maintenant, on sera ennemis acharnés dimanche prochain sur la pelouse. On verra, on est 6es au classement pour l'instant et ça ne nous convient pas. On a une série en cours et on fera tout pour la poursuive là-bas."