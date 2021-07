OL, Bruno Guimaraes sur le départ ?

Le milieu brésilien de l’OL pourrait prendre la direction d’Arsenal d’ici la clôture du mercato estival.

Au bout d’un an et demi seulement passé dans le Rhône, Bruno Guimaraes est susceptible de changer d’air dans les prochaines semaines. Le Brésilien pourrait prendre la direction de l’Angleterre et du club d’Arsenal.

Après avoir courtisé Houssem Aouar, Arsenal vise donc un autre milieu de terrain de l’OL. Goal Brésil affirme que les dirigeants londoniens se seraient déjà renseignés sur la disponibilité de l’international espoir auriverde.

L’intéressé se trouve actuellement à Tokyo où il dispute les Jeux Olympiques avec la Seleçao des moins de 23 ans. Avec ses coéquipiers, il dispute les quarts de finale du tournoi ce samedi contre la Cote d’Ivoire. Et ce n’est certainement qu’à son retour en France et après une discussion avec le coach Peter Bosz qu’il scellera la question de son futur.

L'article continue ci-dessous

L’OL exigerait 35M€ pour Guimaraes

En janvier 2020, l’OL a déboursé la somme de 20M€ pour mettre la main sur Bruno Guimaraes. Les Gones ne sont pas spécialement vendeurs, mais si un club se présente avec une proposition 35M€ pour son futur alors il y a fort à parier qu’ils ne s’opposeront pas à un deal.

Guimaraes (23 ans) a disputé 37 matches la saison dernière, dont 24 comme titulaire. Son bilan statistique est assez maigre : 3 buts et 2 passes décisives.

A noter qu’un autre Brésilien pourrait également quitter la formation rhodanienne d’ici la clôture du marché estival. Thiago Mendes n’entrerait pas dans les plans du nouveau coach. Il n’a pas été retenu pour disputer le dernier match amical de la saison.