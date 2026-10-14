Officiellement : une sanction aggravée infligée à Vinicius, qui manquera le Clasico

Le Real Madrid a reçu un coup dur avant le choc tant attendu contre le Barça, après que le comité de compétition a annoncé la suspension du Brésilien Vinicius Junior pour quatre matches, à la suite de son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal. Il manquera ainsi le Clasico prévu le 25 octobre au stade "Spotify Camp Nou".

Le comité a rendu, ce mercredi soir, ses décisions disciplinaires relatives à la huitième journée du championnat d'Espagne, confirmant la sanction attendue à l'encontre de l'ailier du Real Madrid, expulsé face à Villarreal après avoir tiré les cheveux du défenseur Saliba, selon ce qui figure dans le rapport de l'arbitre de la rencontre.

En vertu de cette décision, Vinicius manquera les matches du Real Madrid contre Séville, Racing et Valence, en plus de la rencontre la plus importante face au Barça, un coup dur pour les calculs de l'entraîneur José Mourinho, qui devra trouver la solution de rechange adéquate pour compenser l'absence du joueur brésilien.

Les détails de la sanction de Vinicius

Selon le journal espagnol "Sport", le comité de compétition a précisé que la sanction comprend deux matches de suspension pour comportement violent en dehors du cadre du jeu, dans une situation où les deux joueurs ne se disputaient pas le ballon, auxquels s'ajoutent deux matches pour contestation envers l'arbitre.

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L'arbitre Isidro Diaz de Mera avait noté dans son rapport que Vinicius avait été expulsé pour avoir "tiré les cheveux d'un adversaire pendant le déroulement du jeu, sans qu'il y ait entre eux une dispute du ballon".

L'arbitre a ajouté que le joueur a continué à protester à voix haute après son expulsion et s'est dirigé vers la zone où se trouvait l'arbitre d'une manière que le rapport a qualifiée d'agressive, ce qui a nécessité l'intervention de ses coéquipiers pour l'éloigner, sans que l'arbitre ait pu identifier des propos précis tenus par le joueur.

Le Real Madrid s'active pour alléger la sanction

De son côté, le Real Madrid a l'intention de faire appel de la décision, dans l'espoir de réduire le nombre de matches de suspension, bien qu'aucun signe n'indique la possibilité d'une annulation complète de la sanction.

Le club madrilène prévoit également de contester le carton jaune reçu par Ibrahima Konaté face à Villarreal, son total atteignant désormais quatre cartons jaunes cette saison, ce qui le place à un avertissement de la suspension. Un nouveau carton face à Séville pourrait le priver du Clasico lui aussi.

Vinicius traverse une période difficile

Cette sanction intervient à un moment où Vinicius ne vit pas sa meilleure période sur le plan sportif, après que Mourinho a décidé de le laisser sur le banc lors de la rencontre face à Villarreal, en donnant sa chance à Yan Diomande à sa place.

L'ailier brésilien n'est pas parvenu à retrouver son meilleur niveau ces derniers temps, puisqu'il s'est contenté d'un but et de trois passes décisives en neuf matches disputés cette saison, des chiffres qui ne correspondent pas à son statut au sein de la formation madrilène, surtout au vu du niveau affiché par les vedettes du Barça sous la direction de Hansi Flick.