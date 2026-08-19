Le défenseur international égyptien Omar Fayed a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle, après que le club italien de Frosinone a officialisé sa signature en provenance du Fenerbahçe turc, durant l'actuel mercato estival.

Le club italien a publié un communiqué officiel confirmant la conclusion de l'opération, dans lequel on peut lire : « Le club annonce être parvenu à un accord avec le Fenerbahçe pour le recrutement du joueur Omar Fayed Abdel Wahab El-Rakhawi. Le défenseur, né en 2003, rejoindra le club dans le cadre d'un contrat définitif d'une durée de quatre ans. »

De son côté, le Fenerbahçe a fait ses adieux à son jeune défenseur par un bref communiqué dans lequel il déclare : « Un accord a été trouvé avec le Frosinone Calcio pour le transfert définitif d'Omar Fayed, qui avait rejoint notre équipe première en 2023. Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite pour la prochaine étape de sa carrière. »

Fayed a connu une période marquée par de nombreux déplacements depuis son arrivée au Fenerbahçe, où il a enchaîné diverses expériences professionnelles sous forme de prêts avec les clubs du Novi Pazar serbe, du Beerschot belge et d'Arouca portugais, avant de revenir en Turquie au début de la saison en cours.

Le défenseur égyptien, âgé de 23 ans, se prépare à disputer sa première expérience en championnat italien, sous les couleurs de Frosinone, tout juste promu en première division, la « Serie A ».

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Omar Fayed était arrivé dans la capitale italienne, Rome, vendredi dernier, où il a passé les examens médicaux de routine, qu'il a réussis avec succès, avant de signer directement les contrats officiels de son transfert à Frosinone.

Plusieurs joueurs égyptiens se sont illustrés dans l'histoire du Calcio, à commencer par Mohamed Salah, qui a joué pour la Fiorentina puis pour la Roma entre 2015 et 2017, suivi par Hazem Emam, considéré comme l'un des premiers Égyptiens en Italie, puisqu'il avait rejoint l'Udinese à la fin des années 1990.

Ahmed Hossam « Mido » a également vécu une courte expérience avec la Roma en 2004, tandis que Hani Saïd a joué pour Bari et qu'Ahmed Hegazi a rejoint la Fiorentina en 2012.