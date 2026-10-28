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Muhammad Sharaf Eldeen
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Officiellement : le Bayern Munich affronte un géant européen en Afrique

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Le Bayern Munich cherche à élargir sa base de supporters

Le Bayern Munich a annoncé ce mercredi qu'il disputera un match amical en Afrique, au début de l'année prochaine, dans le cadre d'un événement footballistique international visant à célébrer le football sur le continent.

Le club bavarois affrontera l'Ajax Amsterdam, dans la capitale kényane Nairobi, le 5 janvier 2027, à l'occasion des célébrations de l'inauguration du nouveau stade national.

Le match se déroulera au stade « Raila Odinga International » de la cité sportive de Talanta, dans le cadre des préparatifs en vue d'accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2027, prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie l'été prochain.

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De son côté, Rouven Kasper, membre du conseil d'administration du Bayern Munich chargé du marketing et des ventes, a déclaré : « Le Bayern Munich compte des millions de magnifiques supporters en Afrique, et nous nous sentons très liés à eux, car le continent nourrit une passion immense pour le football. »

Il a ajouté : « Depuis de nombreuses années, nous veillons à renforcer notre présence en Amérique et en Asie grâce à notre tournée estivale (Audi), et désormais une nouvelle occasion s'offre à nous de resserrer aussi nos liens avec nos supporters en Afrique, de leur donner la possibilité de voir le Bayern Munich de près et d'affirmer la présence internationale de notre club. »

Kasper a poursuivi : « Nous contribuerons également à renforcer le prestige du championnat allemand, et nous attendons avec impatience de participer à cet événement exceptionnel. »


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