Après une absence de 4 saisons, la Coupe arabe des clubs fait son grand retour, le conseil d'administration de l'Union arabe de football ayant adopté le programme des compétitions de la saison sportive 2026-2027, incluant la réorganisation du tournoi interrompu depuis sa dernière édition en 2023.

La décision a été prise lors de la 81e réunion du conseil d'administration de l'Union arabe de football, qui s'est tenue hier jeudi dans la ville de Djeddah, sous la présidence du prince Abdelaziz ben Turki Al-Faisal, président de l'Union arabe de football.

L'Union arabe a annoncé, dans un communiqué officiel, que la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs se déroulera du 21 juillet au 8 août 2027, sans révéler pour le moment le pays hôte du tournoi.

Des rapports font état de négociations entre l'Union arabe de football et la partie égyptienne, concernant la possibilité pour l'Égypte d'accueillir la prochaine édition du tournoi, en attendant que le dossier soit tranché et l'annonce officielle du pays hôte.









Al-Nassr s'était adjugé le titre de la dernière édition de la Coupe arabe des clubs en 2023, après avoir battu son compatriote Al-Hilal sur le score de 2-1 en finale.

La dernière édition avait vu la participation du Zamalek, qui avait quitté le tournoi dès la phase de groupes après avoir terminé à la troisième place de son groupe avec 4 points.

Le retour du tournoi s'inscrit dans le cadre du programme des compétitions de l'Union arabe pour la nouvelle saison, qui comprend des épreuves pour les sélections nationales et les clubs.











