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Officiellement : l'ancien attaquant de Chelsea rejoint le Championnat saoudien

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Transfert libre

Le club d'Abha a officiellement annoncé ce lundi la signature du Belge Michy Batshuayi, dans le cadre d'un transfert libre, pour renforcer les rangs de la formation saoudienne à partir de la nouvelle saison.

Le club d'Abha a indiqué sur sa page officielle « X » : « La direction du club sportif d'Abha a engagé l'attaquant belge "Michy Batshuayi" afin qu'il représente l'équipe première, dans le cadre d'un transfert libre. »

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Âgé de 32 ans, Batshuayi a représenté de nombreux clubs européens au cours de sa carrière, comme Chelsea, le Borussia Dortmund, Valence, Crystal Palace, Fenerbahçe et Galatasaray.

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La dernière étape européenne de la carrière de l'attaquant belge fut le club allemand de l'Eintracht Francfort, avec lequel il a joué la saison dernière.

À noter que Batshuayi a représenté la sélection belge à 55 reprises, inscrivant 27 buts.

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