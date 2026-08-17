Le club d'Abha a officiellement annoncé ce lundi la signature du Belge Michy Batshuayi, dans le cadre d'un transfert libre, pour renforcer les rangs de la formation saoudienne à partir de la nouvelle saison.

Le club d'Abha a indiqué sur sa page officielle « X » : « La direction du club sportif d'Abha a engagé l'attaquant belge "Michy Batshuayi" afin qu'il représente l'équipe première, dans le cadre d'un transfert libre. »

Âgé de 32 ans, Batshuayi a représenté de nombreux clubs européens au cours de sa carrière, comme Chelsea, le Borussia Dortmund, Valence, Crystal Palace, Fenerbahçe et Galatasaray.

La dernière étape européenne de la carrière de l'attaquant belge fut le club allemand de l'Eintracht Francfort, avec lequel il a joué la saison dernière.

À noter que Batshuayi a représenté la sélection belge à 55 reprises, inscrivant 27 buts.