Georgios Donis, le sélectionneur de l'équipe première d'Arabie saoudite, a pris une nouvelle décision au sein du camp de l'Arabie saoudite installé à Djeddah, après avoir tranché sur l'identité du gardien qui rejoindra la liste pour pallier l'absence de Nawaf Al-Aqidi, une nouvelle étape en vue de la poursuite des compétitions de la Coupe du Golfe 27.

Al-Aqidi s'était blessé lors de la soirée de la victoire face au Koweït sur le score d'un but à zéro, au cours de la première journée du tournoi, quittant la pelouse au profit de Mohammed Al-Owais, avant que ne débute le processus d'évaluation de l'état du gardien et de la détermination de sa capacité à poursuivre son parcours avec l'Arabie saoudite.

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Donis a décidé de convoquer le gardien Abdulqudus Atiah pour rejoindre le camp de l'Arabie saoudite à Djeddah, afin qu'il fasse partie des options disponibles pour le staff technique au cours de la période à venir, dans le contexte des évolutions survenues au poste de gardien de but après la blessure d'Al-Aqidi.

La convocation d'Atiah intervient à un moment important, le staff technique cherchant à préserver l'intégralité de sa liste et à assurer tous les postes, en particulier avec la poursuite des compétitions du tournoi et la pression des matchs, l'équipe ayant désormais besoin d'un remplaçant prêt au cas où Al-Aqidi ne serait pas en mesure de revenir.

Abdulqudus Atiah devrait entamer ses entraînements avec l'équipe d'Arabie saoudite après avoir rejoint le camp, en vue de finaliser les démarches de son enregistrement conformément au règlement du tournoi, pour devenir l'une des options sur lesquelles Donis pourra compter lors des prochains matchs.

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L'Arabie saoudite poursuit ses préparatifs pour la suite de son parcours dans la Coupe du Golfe 27, dans une atmosphère d'attente concernant la situation définitive d'Al-Aqidi, tandis que la convocation d'Abdulqudus Atiah offre au staff technique une solution supplémentaire pour faire face à toute nouvelle évolution au poste de gardien de but.

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