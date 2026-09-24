Officiellement : Alaba entame un nouveau chapitre après le Real Madrid

Le club italien de l'Udinese a annoncé officiellement, ce jeudi, la signature du défenseur autrichien David Alaba, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son aventure avec le Real Madrid, qui aura duré cinq saisons.

Alaba, âgé de 34 ans, a signé un contrat d'une saison avec le club italien, entamant ainsi une nouvelle expérience en Serie A après de longues années passées au sein des plus grands clubs européens.

L'Udinese a déclaré dans le communiqué annonçant la signature : « Joueur doté d'une qualité technique exceptionnelle, d'un tempérament de leader et d'une polyvalence tactique, Alaba arrive à Udine après une carrière remplie au sommet du football mondial. »

11 titres avec le Real Madrid

Alaba a rejoint le Real Madrid en 2021 en provenance du Bayern Munich et a disputé 132 matchs sous le maillot du club madrilène, inscrivant 5 buts et remportant 11 titres.

Ses titres avec le Real Madrid comprennent deux Ligues des champions, deux Coupes du monde des clubs et deux Supercoupes d'Europe, ainsi que deux titres en Liga, une Coupe du Roi d'Espagne et deux Supercoupes d'Espagne.

L'un des moments les plus célèbres d'Alaba sous le maillot du Real Madrid reste sa fameuse célébration, une chaise posée au-dessus de sa tête après la victoire contre Manchester City lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions en 2022, une scène devenue l'une des images phares de la « remontada de Ligue des champions ».

Avant l'annonce officielle de la signature, l'Udinese a exploité ce souvenir de manière amusante, en publiant mercredi sur ses comptes de réseaux sociaux une image d'une chaise pliante au milieu d'un terrain, en référence évidente à la célèbre célébration d'Alaba.

Une carrière remplie avec le Bayern Munich

Alaba a débuté sa carrière à l'académie de l'Austria Vienne, avant de rejoindre le Bayern Munich à l'âge de seize ans.

Avec le club bavarois, le défenseur autrichien a remporté deux Ligues des champions, deux Coupes du monde des clubs et deux Supercoupes d'Europe, ainsi que 10 titres en championnat d'Allemagne, en plus de nombreuses autres compétitions.

Sur le plan international, Alaba a évolué avec la sélection autrichienne depuis l'âge de dix-sept ans et a disputé plus de 100 matchs sous le maillot de son pays.

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Alaba : je veux continuer à gagner

Alaba a affiché son enthousiasme à l'idée de vivre cette nouvelle expérience, affirmant que son envie de remporter des victoires n'a pas changé malgré les succès accumulés tout au long de sa carrière.

Il a déclaré dans des propos rapportés par l'Udinese : « J'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai gagné beaucoup de choses tout au long de ma carrière, mais il y a une chose qui n'a pas changé : je veux continuer à gagner. »

Il a ajouté : « Je veux continuer à rivaliser, et je veux à nouveau réaliser quelque chose de spécial. C'est l'état d'esprit que j'emporte avec moi à Udine. »

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