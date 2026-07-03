Officiel : Vinicio Espinal est le nouvel entraîneur de la Casertana









Après une saison réussie à la Giana Erminio, qu’il a menée jusqu’aux barrages du Groupe A de la Serie A, l’entraîneur Vinicio Espinal entame un nouveau challenge. Voici le communiqué officiel annonçant son arrivée à la Casertana :



« La Casertana FC souhaite la bienvenue à M. Vinicio Edwards Espinal Marte, à qui est confié dès aujourd’hui le poste d’entraîneur de l’équipe première rossoblù.





Né en 1982 en République dominicaine, il arrive très jeune en Italie, grandit au centre de formation de l’Atalanta et devient le premier Dominicain à jouer en Serie A. En 2021, il entame sa carrière d’entraîneur et, la saison suivante, devient l’adjoint d’Alessandro Calori chez la Primavera de la Lazio. Il a ensuite enchaîné avec Ospitaletto, Folgore Caratese, Gozzano puis Real Calepina, avant de rejoindre la Serie C sur le banc de la Giana Erminio, qu’il a menée jusqu’à deux tours des barrages.





«Je suis heureux de pouvoir entraîner un club aussi important que la Casertana», déclare M. Espinal. «La rencontre avec le président et le directeur a été très franche et authentique ; j’ai pu constater de mes propres yeux la volonté de bien faire et de surfer sur l’enthousiasme qui s’est créé dans la ville. Pour un entraîneur, comme pour un joueur, arriver dans un club d’une telle envergure, et surtout en pleine effervescence, constitue une motivation supplémentaire pour tout donner et réussir. Je viens du groupe A, mais en tant que joueur, j’ai également affronté des équipes du Sud. Chaque groupe a ses spécificités, sans que l’un soit nécessairement supérieur à l’autre. Le groupe C compte certes de nombreuses villes historiques, avec des supporters passionnés qui ont très envie d’être présents au stade pour vivre le match et encourager leur équipe. »