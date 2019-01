OFFICIEL : Solanke quitte Liverpool pour Bournemouth

Arrivé à Liverpool en 2017 après avoir fait sa formation à Chelsea, Dominic Solanke quitte la Mersey.

Le jeune attaquant anglais s'est engagé ce vendredi avec Bournemouth. Il tentera de lancer définitivement sa carrière dans un contexte moins concurrentiel.

Solanke, 21 ans, compte une sélection en équipe d'Angleterre après avoir fréquenté toutes les équipes de jeunes au niveau international.

"Le joueur de 21 ans fait ses débuts en Premier League après 18 mois passés à Liverpool, au cours desquels l’attaquant a disputé 27 matches avec l'équipe première", a indiqué Liverpool dans un communiqué officiel. "Solanke a ouvert son compte de buts pour les Reds lors du dernier match de championnant la saison dernière, une victoire 4-0 contre Brighton à Anfield".



"Le vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans franchira une nouvelle étape de sa carrière après avoir effectué les formalités nécessaires pour rejoindre Bournemouth dirigé par Eddie Howe. Tout le monde au LFC remercie Dom pour sa contribution aux Reds et lui souhaite la meilleure des chances pour l’avenir".

