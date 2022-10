Officiel : Paul Pogba forfait pour la Coupe du monde au Qatar

C’était attendu, c’est désormais officiel : Paul Pogba ne participera pas à la Coupe du monde avec les Bleus, comme l’a annoncé son avocate.

C’était attendu, c’est désormais officiel, et c’est toujours aussi triste à écrire : Paul Pogba déclare forfait pour la Coupe du monde au Qatar, laquelle débutera le 20 novembre et prendra fin le 18 décembre. Presque remis d’une blessure au ménisque, le milieu de terrain a rechuté avec une lésion musculaire à la cuisse dimanche.

Pogba touchait au but, mais…

Ce lundi, un vent de pessimisme a donc soufflé après plusieurs jours d’optimisme. Jusqu’à cette officialisation du forfait de "La Pioche", formulée par son avocate Rafaela Pimenta auprès de l'AFP.

"Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul aura encore besoin de rééducation après son opération au genou début septembre. Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre l'équipe de France au Qatar", a-t-elle déclaré.

Mauvaise nouvelle pour les Bleus

Depuis son opération début septembre, Pogba s’était lancé dans une course contre-la-montre pour pouvoir disputer les derniers matchs de l’année avec la Juve, puis le Mondial. L’international français touchait au but, mais cette nouvelle blessure a visiblement brisé l’élan. Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et les Bleus…