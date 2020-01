OFFICIEL - Oudin signe à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature de l'attaquant français en provenance du Stade de Reims.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Rémi Oudin est un joueur des Girondins de . Arrivé jeudi soir à l'aéroport de Mérignac vers 21 heures accompagné de son agent, l'attaquant du s'est engagé avec le FCGB après avoir passé avec succès sa visite médicale. Les Bordelais ont officialisé la nouvelle dans la nuit de jeudi à vendredi par le biais d'un communiqué.

"Rémi Oudin s’est officiellement engagé avec les Girondins. L'attaquant a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans et demi avec le Club. Rémi est un joueur Marine et Blanc jusqu’en juin 2024", a indiqué le club au scapulaire sur son site officiel. Le transfert de l'attaquant français, qui aurait du être un prêt avec une option d'achat obligatoire, serait finalement un transfert sec estimé à une somme aux alentours de 6,5 millions d'euros, assortis de bonus.

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 9, 2020

Après une saison étincelante l'année dernière sous les couleurs du Stade de Reims, Rémi Oudin a connu une première moitié d'exercice plus compliquée. Son faux départ à la , et l'intérêt de plusieurs clubs l'été dernier ont peut-être affecté son début de saison. Finalement, six mois plus tard, Rémi Oudin va prendre son envol et quitter son club formateur avec qui il a découvert la mais surtout la à l'été 2018.

Le nouvel attaquant des Girondins de Bordeaux pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe dès samedi. En effet, le joueur de 23 ans pourrait être qualifié pour figurer sur la feuille de match lors de la réception de l'Olympique Lyonnais, en fin d'après-midi.

Selon L'Equipe, Reims aurait inclus un pourcentage sur la future revente de l'attaquant estimée à 10 et 15% de la somme qui serait éventuellement reçue par les Girondins. Auteur de dix buts la saison dernière en , Rémi Oudin arrive à Bordeaux pour renforcer le secteur offensif de Paulo Sousa, souvent limité en choix. Un nouveau défi pour l'attaquant de 23 ans.