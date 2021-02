OFFICIEL - Nîmes, Arpinon mis à pied

Jérôme Arpinon n'est plus l'entraîneur de Nîmes. Il a été démis de ses fonctions ce vendredi matin.

C'était dans l'air du temps depuis plisieurs semaines, c'est désormais officiel : Jérôme Arpinon n'est plus l'entraîneur de Nîmes. Dernier de Ligue 1, le Nîmes Olympique est en grande difficulté depuis le début de la saison et va devoir se battre jusqu'au bout pour arracher son maintien dans l'élite cette saison. Le successeur de Bernard Blaquart paye les pôts cassés et a été démis de ses fonctions par sa direction ce vendredi matin.

"Le Nîmes Olympique a procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme Arpinon. M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraineur de l'équipe première durant cette période", a annoncé le club nîmois dans un communiqué publié sur Twitter. Pascal Planque va donc diriger les Crocodiles pour la rencontre face à l'AS Monaco ce dimanche et pourrait même diriger l'équipe plus longtemps encore.

Nîmes n'a, en revanche, pas précisé si Pascal Planque terminera la saison à la tête de l'équipe première où s'ils vont se mettre à la recherche d'un successeur à Jérôme Arpinon afin de relever la barre et de sauver Nîmes de la relégation cette saison.

Rien n'est encore perdu pour les Crocodiles, qui sont certes dernier du classement, mais qui n'ont que quatre points de retard sur Lorient, barragiste, et Nantes, 17ème du classement. Autant dire qu'avec seize matches encore à jouer, il n'est pas trop tard pour Nîmes, mais il va pour cela falloir montrer d'autres intentions et élever son niveau de jeu.