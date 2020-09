OFFICIEL - Newcastle recrute Callum Wilson

Les Magpies ont renforcé leur secteur offensif en recrutant l'attaquant international anglais des Cherries, relégués en Championship.

a conclu la signature de de Callum Wilson de contre la somme d'environ 22 millions d'euros. L'attaquant international anglais a signé contrat de quatre ans à St James ’Park. L'attaquant de 28 ans est devenu la dernière star à quitter le Vitality Stadium à la suite de la relégation des Cherries en Championship. Callum Wilson s'est avéré être un buteur précieux au cours de ses cinq saisons dans l'élite.

Newcastle a beaucoup investi dans ces qualités et espère voir sa dernière signature majeure offrir un retour plus immédiat que certains de ses prédécesseurs dans un poste d'une importance cruciale. Callum Wilson est convaincu qu'il peut être à la hauteur des attentes des Magpies, déclarant au site officiel de Newcastle: "Dès la minute où j'ai su que Newcastle était intéressé, c'était définitivement quelque chose qui m'a séduit".

"C'est un club massif avec une grande histoire. Au fil des ans, ils ont eu d'excellents attaquants, donc si je peux imiter la moitié de ce qu'ils ont fait, j'aimerais essayer. Je crois en mes capacités de joueur. En tant qu'attaquant, je pense qu'il est important de se fixer des objectifs à long terme et à court terme, et j'espère les atteindre. Avec les joueurs autour de moi, je crois que nous pouvons atteindre les objectifs dont nous avons besoin en tant qu'équipe et je veux contribuer pour l'équipe", a ajouté l'Anglais.

Newcastle a eu du mal à marquer des buts tout au long de la campagne 2019-2020, avec seulement 38 buts marqués en autant de matches en . Seules trois équipes ont affiché un pire bilan dans le dernier tiers, avec deux de celles-ci étant reléguées, et Steve Bruce est ravi d'avoir ajouté un attaquant confirmé capable de marquer des buts. L'entraîneur des Magpies a déclaré: "Callum est quelqu'un que j'admire depuis longtemps et je suis ravi de l'avoir".

"Il a très bien réussi à Bournemouth et jouait à juste titre avant-centre pour l' il y a moins de deux ans. Le club a travaillé très dur pour recruter Callum ici et nous avons battu la concurrence d'un certain nombre de clubs. Je suis reconnaissant au club d’avoir réussi. Lee Charnley et ceux qui ont travaillé en coulisses méritent beaucoup de crédit", a conclu l'entraîneur de Newcastle.