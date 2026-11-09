Officiel : Mbappé devance Yamal et s'empare d'un prix prestigieux

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a remporté le duel individuel qui l'opposait à Lamine Yamal, l'ailier du Barça, après avoir été sacré meilleur joueur de la Liga pour le mois d'octobre, décrochant ainsi leur première victoire directe sur le plan des distinctions individuelles depuis leur défaite dans la course au Ballon d'Or 2026 face à Harry Kane.

Le sacre de l'attaquant français est intervenu au terme d'une compétition réunissant cinq joueurs, emmenés par Yamal, aux côtés de Gonçalo Guedes, joueur de la Real Sociedad, d'Alejandro Grimaldo, joueur de l'Atlético de Madrid, et de Matías Dituro, gardien de but de l'Elche.

Les statistiques de Mbappé font la différence

Le sacre de Mbappé s'est appuyé sur son remarquable bilan offensif au cours du mois d'octobre, après avoir inscrit quatre buts en trois matchs de Liga, confirmant ainsi son influence majeure sur les résultats du Real Madrid durant ce mois.

Ses moments les plus marquants ont été un doublé face au FC Séville, avant de rééditer l'exploit avec deux buts dans les filets du Barça lors du Clásico, qui s'est soldé par une victoire de la Maison Blanche sur le score de 2-1 au stade Spotify Camp Nou.

Grâce à ces buts, Mbappé a porté son total à 11 buts en Liga, auxquels s'ajoutent deux passes décisives, portant l'ensemble de ses contributions offensives à 13, à l'issue des matchs d'octobre.

Yamal n'était pas loin du trophée

De son côté, Lamine Yamal a affiché de bonnes statistiques au cours du mois d'octobre, après avoir marqué un but et délivré deux passes décisives en trois matchs de la compétition, pour un total de trois contributions directes.

L'ailier du Barça devance par ailleurs Mbappé au total des contributions offensives sur la saison, ayant atteint 14 contributions, à savoir huit buts et six passes décisives, à l'issue du mois d'octobre.

Mais l'écart entre les deux joueurs durant le mois évalué était clair sur le plan des réalisations, Mbappé ayant inscrit quatre buts contre un seul pour Yamal, ce qui a renforcé les chances de l'attaquant du Real Madrid de remporter le trophée.

Une revanche après la déception du Ballon d'Or

Ce sacre offre à Mbappé un regain de moral après sa défaite dans la course au Ballon d'Or 2026, revenu à Harry Kane, tandis que la star française s'est contentée de la deuxième place, Yamal se classant derrière lui dans la course au trophée.

Yamal avait compensé une partie de sa déception en remportant le trophée Kopa du meilleur jeune joueur, avant de perdre désormais un nouveau duel face à Mbappé, qui a réussi à transformer son éclat offensif en un sacre individuel à l'échelle de la Liga.

Cet accomplissement intervient alors que le Real Madrid et le Barça poursuivent leur lutte pour la tête de la compétition, la rivalité entre leurs deux stars ajoutant un nouveau chapitre au duel individuel qui captive les regards depuis la cérémonie du Ballon d'Or.