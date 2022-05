OFFICIEL : Mazraoui signe au Bayern jusqu'en 2026

Champion d'Allemagne, le Bayern Munich tient sa première recrue de l'été. Et pas des moindres ! Ce mardi, les Bavarois ont en effet officialisé le recrutement de Noussair Mazraoui. Le très prometteur joueur de 24 ans a été transféré gratuitement de l'Ajax Amsterdam à Munich pour la nouvelle saison et a signé jusqu'en 2026 avec le club.

Mazraoui signé, Kahn jubile

Enrôlé pour les trois prochaines saisons, Noussair Mazraoui était courtisé par de nombreux clubs européens, parmi lesquels le FC Barcelone. C'est finalement à Munich qu'il s'est engagé, pour le plus grand bonheur d'Oliver Kahn, le président du directoire.

"Noussair Mazraoui est la prochaine pierre à l'édifice pour continuer à renforcer notre équipe de manière ciblée. Pour la nouvelle saison, nous nous sommes à nouveau fixés de grands objectifs, et des joueurs comme Noussair Mazraoui élargissent nos possibilités. Nous sommes très heureux d'attaquer à nouveau avec lui en Ligue des champions et nous voulons fêter de nombreux succès avec lui dans les années à venir", a-t-il confié dans le communiqué officiel annonçant le recrutement de l'international marocain, fier d'arriver à Munich.

À Munich pour gagner des trophées

"J'ai eu un bon sentiment dès les premiers entretiens avec le FC Bayern et je suis heureux de rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe. Le FC Bayern vient de remporter le titre de champion d'Allemagne pour la dixième fois consécutive et fera en outre partie des prétendants à la victoire en Ligue des champions l'année prochaine. J'ai choisi ce club parce que c'est là que je peux gagner les plus grands titres", s'est ainsi félicité le joueur.