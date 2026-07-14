Officiel : Manchester United finalise son troisième recrutement

Manchester United a officialisé l’arrivée du Belge Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa. Le milieu de terrain renforcera les « Red Devils » dès la prochaine saison.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a précisé que le milieu de terrain a signé un contrat jusqu’en juin 2031, devenant ainsi la troisième recrue estivale après André Santos (en provenance de Chelsea) et le gardien Karl Darlow (arrivée en provenance de Leeds United).





Le communiqué précise : « Tielemans, qui compte 90 sélections avec la Belgique, revient tout juste de la Coupe du monde, où il a mené son équipe jusqu’aux quarts de finale. »

Il poursuit : « La saison dernière, il a délivré sept passes décisives pour Aston Villa et a contribué à la victoire de son équipe en Ligue Europa, en marquant le premier but de la finale contre Fribourg. »

Il a ajouté : « Parmi les attaquants et les milieux de terrain, Tielemans est celui qui a le plus souvent franchi les lignes défensives pour 100 passes en Premier League, tout en se classant deuxième pour le nombre de passes décisives réalisées sous pression. »









De son côté, Youri Tielemans a déclaré sur le site officiel de Manchester United : « Il est difficile de décrire à quel point je suis fier de rejoindre Manchester United. Signer pour un club aussi exceptionnel est un sentiment incroyable, c’est l’aboutissement d’années de dévouement depuis que je suis tombé amoureux du football pour la première fois. »

Il ajoute : « J’ai déjà connu le succès dans ce sport, ce qui renforce ma détermination à aller encore plus loin. L’ambition de tout le monde au club est claire : nous voulons remporter les plus grands titres au cours des prochaines années. »

Le directeur sportif Jason Wilcox a pour sa part souligné : « Yuri a toujours figuré parmi les meilleurs milieux de terrain de la Premier League au cours des sept dernières années. Il possède toutes les qualités techniques, l’ambition et la mentalité nécessaires pour réussir à Manchester United. »

Il a ajouté : « Yuri se distingue par son niveau de jeu exceptionnellement régulier et apportera davantage de sérénité, de créativité et de leadership à notre équipe. Nous sommes ravis d’accueillir un joueur doté d’une telle influence et d’une telle expérience, tant sur le terrain qu’en vestiaire, alors que nous continuons à construire une équipe capable de rivaliser pour les plus grands titres. »







