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Une nouvelle ère a débuté ce mercredi à Manchester United, après l'arrivée de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino dans la ville de Manchester.

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Pochettino a publié sur son compte Instagram une vue aérienne de Manchester, annonçant ainsi la fin de son voyage de sept heures depuis Cincinnati, un cliché qui ressemblait à l'annonce officielle d'une nouvelle ère.

De son côté, le journal « The Sun » a affirmé ce mercredi que Manchester United avait confirmé le départ de cinq membres du staff technique.

Manchester United fait ainsi place nette dans le staff au profit de l'équipe fidèle de Mauricio Pochettino, qui l'a suivi lors de son passage de la sélection américaine au club.

Plusieurs membres de l'équipe d'encadrement de Michael Carrick vont donc devoir se mettre en quête d'un nouvel emploi.

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Parmi les partants figure l'entraîneur Jonny Evans, qui a déjà dirigé l'équipe à trois reprises en Premier League.

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Âgé de 38 ans, il a officié comme adjoint de Carrick durant son passage sur le banc, après avoir déjà occupé ce rôle aux côtés de l'entraîneur intérimaire Darren Fletcher.

Comme joueur, Evans a remporté la Premier League lors des saisons 2008-2009, 2010-2011 et 2012-2013 sous la direction de Sir Alex Ferguson, avant de passer par West Bromwich et Leicester.

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Steve Holland, ancien adjoint du sélectionneur de l'Angleterre, quitte lui aussi ses fonctions après seulement onze mois, lui qui avait été nommé en janvier dernier.

L'ancien défenseur de Newcastle et du Real Madrid Jonathan Woodgate quitte également l'équipe avec Carrick, les deux hommes ayant déjà travaillé ensemble lors du passage de la légende de Manchester United à Middlesbrough.

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Travis Binnion, ancien responsable de l'équipe des moins de 21 ans, quitte quant à lui son poste d'entraîneur au sein de l'équipe première, après cinq ans passés au club.

Enfin, l'ancien gardien de Burnley Craig Mawson quitte son poste d'entraîneur des gardiens.

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Mawson a travaillé au club sous les ordres de chaque entraîneur de Manchester United depuis Ole Gunnar Solskjær.

Dans un communiqué annonçant leur départ, le club a écrit : « Nous tenons à remercier le groupe pour son engagement total, son dévouement et son professionnalisme, et nous leur souhaitons à tous bonne chance pour l'avenir. »

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Le club prend un nouveau virage sous la houlette de l'Argentin Pochettino, arrivé à Carrington mercredi pour commencer à mettre en place son nouveau système.

Une mission urgente attend Pochettino

Âgé de 54 ans, Pochettino n'aura guère le temps de s'adapter à son nouvel environnement, puisqu'un match décisif à l'extérieur l'attend en Premier League face à Liverpool dimanche prochain, premier véritable test pour lui à la tête de l'équipe.

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Manchester United avait annoncé la nomination de Pochettino vendredi dernier, à la suite du limogeage de Michael Carrick. Le technicien avait retardé son arrivée pour diriger la sélection américaine lors des deux matchs des quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, avant de faire ses adieux aux joueurs et de mettre le cap sur l'Angleterre.

Pochettino va devoir rapidement passer du football international aux préoccupations quotidiennes de la gestion d'un club, où chacun de ses gestes sera scruté, alors que l'équipe a besoin d'un changement radical et rapide, tant dans le jeu que dans les résultats.