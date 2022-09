OFFICIEL | Manchester City recrute Manuel Akanji (Borussia Dortmund)

Manchester City a profité du dernier jour du mercato pour officialiser l'arrivée de Manuel Akanji.

Un renfort défensif pour Pep Guardiola. Manchester City a recruté le défenseur suisse Manuel Akanji qui évoluait au Borussia Dortmund.

Le joueur, donc le contrat expirait avec le club allemand en juin 2023, n'avait toujours pas disputé la moindre minute cette saison.

Avec ce transfert, le Borussia Dortmund évite de voir Akanji filer gratuitement dans un an et récupère au passage 17 millions d'euros.

Akanji a signé un contrat de cinq ans avec Manchester City soit jusqu'au 30 juin 2027.

« Pep Guardiola est un entraîneur exceptionnel et l'effectif l'est tout autant. C'est une opportunité très intéressant pour moi. J'ai hâte de me confronter à la Premier League et je ferai tout pour aider le club à gagner », a confié Akanji.

Le défenseur, qui portait le numéro 16 à Dortmund a hérité du numéro 25 à Manchester City.