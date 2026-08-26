Le club de Manchester City vient d'annoncer, il y a quelques instants, le départ officiel de l'un de ses joueurs de l'Etihad Stadium lors du mercato estival en cours, une décision qui n'était pas attendue par les supporters des Citizens.

Le club anglais a publié un communiqué officiel confirmant le transfert du milieu de terrain espagnol Nico González vers les rangs de Newcastle United dans le cadre d'une vente définitive, mettant ainsi fin à une aventure de 18 mois au sein de City.

González, âgé de 24 ans, a disputé 59 matches sous le maillot de Manchester City toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts, avant de décider de chercher un temps de jeu plus important loin des Citizens.

Le joueur a fait ses adieux aux supporters de City à travers un message émouvant, dans lequel il a déclaré : « Ce fut un honneur pour moi de faire partie de ce grand club. Il est difficile pour quiconque venu de l'extérieur de mesurer la grandeur de Manchester City. La direction, les joueurs, les entraîneurs et les supporters le rendent tellement particulier. »

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Il a ajouté : « J'ai savouré chaque instant ici, mais je souhaite jouer davantage. Je pars sans emporter que de l'amour et de la gratitude. J'ai beaucoup appris aux côtés des meilleurs joueurs et entraîneurs du monde, et je remercie tous mes coéquipiers, le staff technique et les supporters pour leur soutien. Je souhaite à l'équipe la meilleure des réussites. »