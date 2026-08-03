La sélection des États-Unis a annoncé la prolongation du contrat de son sélectionneur Mauricio Pochettino, qui continuera de diriger l'équipe jusqu'à la Coupe du monde 2030, mettant ainsi fin aux spéculations sur un éventuel départ à l'issue de la Coupe du monde disputée cet été.

La Fédération américaine de football a souhaité poursuivre le projet entamé en 2024, après s'être convaincue que le travail accompli avait posé les bases d'une équipe plus compétitive.

Malgré l'élimination de l'équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Belgique sur le score de 4-1, en tant que nation hôte, l'évaluation interne du travail de Pochettino a été positive, d'autant que les négociations pour prolonger son contrat avaient débuté avant le tournoi.

JT Batson, directeur exécutif et secrétaire général de la Fédération américaine de football, a déclaré : « Mauricio et son staff croient en l'avenir du football aux États-Unis, et notre nouveau projet nous permet de capitaliser sur les progrès réalisés par l'équipe masculine américaine et sur la dynamique dont bénéficie la Fédération américaine de football. »

Plus qu'un simple sélectionneur

L'ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, du Paris Saint-Germain et de Chelsea entamera un nouveau cycle avec pour objectif de franchir un cap supplémentaire au plus haut niveau international.

Outre la direction de l'équipe première, son nouveau contrat élargit ses responsabilités au sein de la structure de la Fédération américaine de football, où il participera également au développement du football des jeunes, à la formation des entraîneurs et à la coordination avec les ligues professionnelles du pays.

Pochettino a déclaré : « Nous savons qu'il nous reste beaucoup de travail pour concrétiser nos ambitions clairement affichées, parmi lesquelles rivaliser pour remporter les Coupes du monde masculines et œuvrer pour que le football devienne le sport le plus pratiqué dans toutes les communautés. Je suis ravi que Mauricio et son staff soient déterminés à collaborer avec nous tous pour accomplir le travail ardu nécessaire à la réalisation de ces ambitions. »

Le maintien de Pochettino représente un pari sur la stabilité dans un pays qui aspire à asseoir son statut de puissance footballistique en vue de la prochaine Coupe du monde.