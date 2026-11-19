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Le Real Madrid a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de son milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni, une décision qui traduit la volonté du club de conserver le joueur et l'importance de son rôle dans le projet de l'équipe pour les années à venir.

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Le Real Madrid est parvenu à un accord avec Tchouaméni pour prolonger son contrat, qui le liera désormais au club jusqu'au 30 juin 2032, les deux parties s'étant entendues sur un renouvellement de six saisons supplémentaires, selon le site officiel du club.

Arrivé au Real Madrid en 2022 en provenance de l'AS Monaco, Tchouaméni s'est imposé comme l'un des éléments clés du milieu de terrain madrilène, parvenant à s'installer durablement dans le onze de départ. Le club a donc décidé de s'assurer ses services sur le long terme grâce à ce nouveau contrat.

Le milieu français a disputé 205 matchs sous le maillot du Real Madrid au cours de ses cinq saisons au club, et a remporté huit trophées durant cette période.

Tchouaméni a soulevé une Ligue des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe, une Liga et une Coupe du Roi, ainsi qu'une Supercoupe d'Espagne.

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Cette saison, sous les ordres du nouvel entraîneur portugais José Mourinho, Tchouaméni a disputé 10 matchs toutes compétitions confondues, pour une passe décisive.

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Sur la scène internationale, Tchouaméni compte 50 sélections avec l'équipe de France, avec laquelle il a remporté la Ligue des nations en 2021, poursuivant ainsi un parcours remarquable en club comme en sélection.

Tchouaméni a participé à la Coupe du monde l'été dernier avec la France, disputant 4 matchs sur le parcours des Bleus, qui ont terminé à la quatrième place du Mondial.

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Blessé, Tchouaméni ne figurait pas dans la liste de la France lors de la dernière trêve internationale, et a donc manqué les rencontres face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations pour cause de blessure .

Le milieu international a été écarté en raison d'une blessure au pubis, qui l'a empêché de poursuivre le rassemblement avec la France, et il a regagné son club du Real Madrid.

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En son absence, la France a terminé la phase de groupes en tête du groupe 1 avec 13 points : après une défaite face à l'Italie (3-1), elle s'est imposée contre la Turquie (2-1).

Le Real Madrid s'apprête à reprendre le fil de la Liga en recevant le Celta Vigo samedi prochain au stade Santiago-Bernabéu. Le retour de l'équipe après la trêve internationale est très attendu par les supporters, d'autant que le Real a affiché un niveau et des résultats remarquables entre la première et la deuxième trêve internationale.

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Le Real Madrid occupe la deuxième place de la Liga avec 30 points, à 3 longueurs du leader, le FC Barcelone.

Le Real Madrid recevra le Celta Vigo au Santiago-Bernabéu samedi prochain en Liga, avant d'accueillir le PSV Eindhoven en Ligue des champions.

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Le Real brille également en Ligue des champions : auteur d'un sans-faute avec quatre victoires, il occupe la deuxième place avec 12 points, devancé à la différence de buts par le leader et tenant du titre, le Paris Saint-Germain.