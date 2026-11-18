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Alors que la concurrence pour les jeunes talents s'intensifie dans le football européen et que les grands clubs s'activent pour assurer l'avenir de leurs pépites, le Real Madrid a franchi une nouvelle étape concernant l'un des principaux noms sur lesquels il compte pour son projet dans les années à venir. Le joueur sort d'une période marquée par une nette progression de son statut au sein de l'équipe et par un intérêt croissant de clubs hors d'Espagne.

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Le Real Madrid a mis fin au débat sur l'avenir de sa pépite turque Arda Güler en annonçant officiellement la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2032. Cette décision traduit l'attachement du club à son jeune milieu de terrain et sa volonté de le retenir au Santiago Bernabéu pour de longues années, lui qui s'est progressivement imposé comme l'un des éléments importants du projet de l'équipe.

Le club merengue a publié un communiqué officiel, mercredi, confirmant être parvenu à un accord avec Güler pour prolonger son engagement jusqu'à l'été 2032. Il met ainsi fin aux spéculations sur son avenir et offre au joueur une nouvelle garantie quant à sa place dans les plans du Real Madrid au cours des prochaines saisons.

L'annonce officielle confirme les informations du quotidien espagnol « Marca », qui précisait que l'accord comprend une revalorisation salariale en adéquation avec la progression du joueur et son statut grandissant au sein de l'équipe. Le journal indiquait également que le Real Madrid avait agi pour le protéger de l'intérêt d'autres clubs, notamment en Premier League.

Le Real Madrid dévoile les statistiques et le palmarès de Güler

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Dans son communiqué officiel, le Real Madrid a retracé le parcours du joueur depuis son arrivée au club en juillet 2023, à l'âge de 18 ans, soulignant qu'il a disputé 126 matchs sous le maillot merengue en quatre saisons et remporté cinq titres collectifs.

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Le palmarès de Güler avec le Real Madrid comprend la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d'Europe, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Un bilan remarquable pour un joueur encore au début de sa carrière professionnelle, d'autant plus au vu de la forte concurrence à laquelle il fait face pour obtenir du temps de jeu dans un effectif qui réunit certaines des plus grandes stars du football mondial.

Le communiqué rappelle aussi que Güler compte à ce jour 38 sélections avec la Turquie et qu'il a reçu en septembre dernier le prix du meilleur jeune joueur de la Ligue des champions pour la saison 2025-2026, une nouvelle reconnaissance de la progression qu'il a affichée ces derniers temps.

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Une hausse de salaire et un intérêt anglais

Selon « Marca », la prolongation n'est pas une simple formalité administrative visant à assurer l'avenir du joueur au club : elle comprend aussi une revalorisation de son salaire, à la hauteur du niveau qu'il a atteint et du rôle qu'il occupe désormais au sein de l'équipe.

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Le quotidien explique que le Real Madrid a voulu agir tôt pour boucler le dossier, compte tenu de l'intérêt suscité par le joueur auprès d'autres clubs, au premier rang desquels des formations de Premier League qui suivent de près sa progression. Güler a en effet prouvé sa capacité à apporter un plus à plusieurs postes offensifs et au milieu de terrain.

Cette évolution constitue une reconnaissance, de la part de la direction du Real Madrid, de la valeur de l'investissement réalisé lorsqu'elle a recruté le Turc en provenance de Fenerbahçe à l'été 2023. À l'époque, Güler ne possédait pas une grande expérience au niveau européen, mais il arrivait chargé de fortes attentes grâce à son talent technique et à sa capacité à faire la différence balle au pied.

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De talent prometteur à élément important du projet de Mourinho

Le parcours de Güler au Real Madrid n'a pas été simple dès le départ. Lors de ses débuts, il a souffert de blessures et a eu du mal à s'imposer comme titulaire face à la forte concurrence au sein de l'effectif. Mais il a progressivement saisi les occasions qui lui ont été offertes et a réussi à démontrer sa capacité à peser sur le jeu offensif grâce à sa vision du jeu remarquable et à sa précision dans la passe comme dans la frappe.

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L'importance du joueur s'est accrue avec l'évolution de son rôle, notamment depuis qu'il est capable d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, que ce soit près des attaquants ou dans des rôles plus reculés qui exigent de construire le jeu et de créer des occasions.

« Marca » souligne que Güler occupe désormais une place de choix dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, qui a su tirer parti de ses qualités techniques et de sa capacité à offrir différentes solutions dans le dernier tiers. De quoi permettre au joueur de passer du statut de talent prometteur à celui de joueur dont on attend une contribution décisive de manière régulière.

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La portée de cette prolongation ne se limite pas à la sécurisation de l'avenir de Güler : elle envoie aussi un message clair sur la stratégie du Real Madrid, qui consiste à conserver les talents qu'il juge capables de porter l'équipe dans les années à venir, plutôt que de laisser la porte ouverte aux tentatives de recrutement de ses rivaux.

Güler n'est pas le seul concerné par les prolongations

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Selon « Marca », le dossier Güler s'inscrit dans une démarche plus large du Real Madrid visant à sécuriser les contrats de plusieurs cadres de l'effectif. Les négociations concernant la prolongation de Jude Bellingham et de Thibaut Courtois ont atteint un stade avancé, et des annonces sont attendues à leur sujet dans les prochains temps.

Le Real Madrid adresse ainsi un message fort à ses concurrents : Güler fait partie de ses plans à long terme, et le club ne le considère pas comme un talent dont il pourrait se séparer en échange d'une offre financière convenable, mais comme un joueur sur la progression duquel il mise pour en faire l'un des visages majeurs de son effectif à l'avenir.