Le Real Madrid a présenté aujourd'hui des excuses officielles concernant les propos de sa star française Kylian Mbappé, une démarche survenue près d'une journée complète après les excuses du joueur et du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, dans un contexte de pressions croissantes qui ont menacé les relations commerciales du club sur le marché chinois.

L'initiative du club madrilène est intervenue après que sa position précédente eut suscité une vive polémique, notamment à la suite de rapports faisant état de son refus de présenter des excuses et de son insistance à distinguer les déclarations personnelles de Mbappé des engagements de l'institution envers ses partenaires chinois.





Le Real Madrid a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel, qu'il présentait ses excuses au peuple chinois pour tout mécontentement qu'auraient pu provoquer les récentes déclarations de Mbappé, affirmant son respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois attachés au club.

Il a ajouté que le club s'associait aux excuses publiques présentées par le joueur français, dans lesquelles ce dernier avait exprimé ses regrets quant à ses propos, réaffirmant son attachement aux valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures.

Mais ces excuses sont intervenues après que des rapports espagnols et français eurent indiqué que le Real Madrid tenait à maintenir ses relations commerciales avec la Chine et considérait les propos de Mbappé comme l'expression d'une position personnelle ne reflétant pas l'orientation du club.

La Chine rejette les justifications et menace les relations commerciales

La crise s'est aggravée après qu'un porte-parole du centre des sports et de la jeunesse du groupe médiatique chinois, propriétaire du réseau « CCTV », eut rejeté les justifications du Real Madrid, affirmant que Mbappé était un joueur du club et que l'institution assumait une grande responsabilité à l'égard de ce qui émane de lui.

Le porte-parole a souligné que les propos du joueur avaient dépassé les limites de la liberté d'expression et offensé le peuple chinois, annonçant la suspension des discussions relatives au club jusqu'à la présentation d'excuses publiques.

Le groupe a par ailleurs refusé de considérer les affirmations du Real Madrid concernant le maintien de ses partenariats chinois comme la preuve que ses relations commerciales n'avaient pas été affectées, avertissant que l'offense faite au peuple chinois suscitait une large colère.

Tebas et Mbappé ont devancé le Real Madrid

Mbappé avait présenté publiquement des excuses concernant ses propos, avant que Tebas n'agisse hier en présentant ses excuses aux Chinois, parallèlement à une réunion avec l'ambassadeur de Chine en Espagne pour contenir la crise.

Les pressions se sont accompagnées de retombées commerciales touchant la star française, après que des entreprises chinoises eurent mis fin à leurs partenariats avec lui, tandis que la polémique s'est étendue à la diffusion des matchs de la Ligue espagnole en Chine.

Qu'a dit Mbappé ?

La crise a débuté après la diffusion d'une vidéo dans laquelle Mbappé évoquait les images satiriques conçues à partir de ses traits, indiquant que celle qui le faisait le plus rire était un montage où son visage apparaît sur le corps d'un homme qu'il croyait être un « dictateur chinois ».

L'incident a suscité de larges critiques en Chine, dans un contexte d'accusations à l'encontre de Mbappé d'avoir offensé le sentiment national, tandis que l'affaire s'est transformée d'une polémique sur les réseaux sociaux en une crise dont les effets se sont étendus aux contrats de sponsoring et de diffusion sportive.







