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Le Real Madrid est officiellement devenu le premier qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, après s'être assuré une place parmi les 24 meilleures équipes de la phase de ligue. Il a profité de son parcours parfait lors des cinq premières journées, mais aussi du match nul entre le Paris Saint-Germain et la Roma (2-2) mercredi soir.

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Le club merengue a fait carton plein avec 15 points en cinq matchs et occupe la tête du classement après un début de parcours européen tonitruant. Dernier exemple en date, sa large victoire 5-1 face au PSV Eindhoven, alors qu'il avait été mené en début de rencontre.

Cette campagne de Ligue des champions a été marquée par l'éclat de Kylian Mbappé, meilleur buteur du Real Madrid dans la compétition avec 6 réalisations, ainsi que par le retour en force de Jude Bellingham, de quoi confirmer l'ambition du club madrilène de jouer le titre sous la houlette de son entraîneur José Mourinho .

Le Real Madrid a officiellement validé sa qualification dès lors qu'il lui est devenu mathématiquement impossible de reculer à la 25e place ou au-delà : il ne peut plus terminer la phase de ligue en dehors des places qualificatives pour la phase à élimination directe. Il se rapproche également d'une place parmi les huit premiers, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

La qualification du club merengue est intervenue après le match nul entre la Roma et le Paris Saint-Germain. Ce résultat a offert au Real Madrid la garantie officielle de poursuivre son aventure européenne, tout en empêchant le club français, qui compte 13 points, de valider sa qualification dès la cinquième journée, faute d'avoir su décrocher une nouvelle victoire dans la compétition.

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Le Paris Saint-Germain doit désormais éviter la défaite sur la pelouse d'Aston Villa le 8 décembre prochain pour assurer sa place en phase à élimination directe sans dépendre des résultats de ses concurrents, avant de disputer ses deux derniers matchs face à Côme et Galatasaray en janvier.

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Malgré ce faux pas face à la Roma, le club parisien ne semble pas menacé de voir la qualification lui échapper. D'après les projections d'Opta, il dispose de 94,08 % de chances de terminer la phase de ligue parmi les huit premiers, ce qui lui assurerait une qualification directe pour les huitièmes de finale, comme le souligne le média français RMC Sport.

Dans la course à la première place, le Real Madrid fait figure de favori pour terminer la phase de ligue en tête, avec 54,93 % de chances selon les projections d'Opta, tandis que le Paris Saint-Germain a 19,75 % de chances de s'emparer de la première place et 24,69 % de terminer à la deuxième.

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Pour rappel, le Paris Saint-Germain a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions, sans pour autant parvenir à se qualifier directement pour les huitièmes de finale lors de ces deux campagnes.