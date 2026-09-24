Dans un rebondissement inattendu qui a bouleversé tous les pronostics, le Real Madrid a révélé la nature de la blessure de son défenseur Ibrahima Konaté, quelques heures seulement après son départ du rassemblement de l'équipe de France, ouvrant ainsi la porte à l'inquiétude quant à la disponibilité de l'effectif à une étape décisive.

Le club madrilène a annoncé, dans un communiqué officiel il y a quelques instants, les détails de l'état de santé du défenseur français Ibrahima Konaté, de retour à Madrid après avoir quitté le rassemblement des Bleus durant la trêve internationale en cours.

La Fédération française de football avait annoncé plus tôt dans la journée que Konaté avait quitté le rassemblement après avoir ressenti des douleurs au genou, les premiers rapports évoquant alors une simple entorse.

Mais le communiqué du Real Madrid est venu révéler la véritable nature de la blessure, le club confirmant que le joueur souffre d'une blessure au niveau du ligament latéral de sa jambe droite, son état devant être évalué et son programme de soins suivi durant la période à venir.

Bien que le club madrilène n'ait pas révélé dans son communiqué la durée officielle de l'absence du joueur, le journal espagnol « Sport » a précisé que la blessure n'est pas aussi grave qu'on le craignait, et que la durée de son absence pourrait n'atteindre que deux semaines, malgré les antécédents du joueur avec des problèmes au genou au cours des deux dernières années lorsqu'il évoluait à Liverpool.

Le journal a ajouté que Konaté devrait être prêt à disputer le choc face à Villarreal le 10 octobre prochain en Liga, tandis que le journal « Mundo Deportivo » a émis des doutes sur sa possibilité de participer à cette rencontre, affirmant que son retour pourrait être retardé.









Avec cette blessure, Konaté devient le deuxième joueur à se blesser dans les rangs du Real Madrid durant la trêve actuelle, après Federico Valverde, dont la durée d'absence des terrains reste entourée d'incertitude, ce qui place le staff technique dans une situation délicate avant la reprise des compétitions.







