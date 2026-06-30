Officiel : le Milan AC recrute Ramos pour un transfert XXL

Le club italien de Milan a officialisé l’arrivée de l’attaquant international portugais Gonzalo Ramos, sous contrat jusqu’au 30 juin 2031. Cette signature renforce durablement l’attaque des « Rossoneri ». Le montant du transfert s’élève à 74 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des primes et des bonus liés aux performances.

Né à Olhão le 20 juin 2001, l’attaquant a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes d’Olhanense puis de Benfica, avant de faire ses débuts professionnels en 2019 au sein du club lisboète. Il a disputé plus de 100 matchs sous le maillot de Benfica, inscrivant 41 buts et s’imposant comme l’un des talents les plus prometteurs du Portugal, tout en contribuant activement au titre de champion du Portugal de la saison 2022-2023.

L’été suivant, il a rejoint le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa progression au plus haut niveau continental. Sous le maillot parisien, il a ajouté trois titres de champion de France, deux Coupes de France et trois Trophées des champions à son palmarès. Il a également brillé sur la scène continentale en conquérant deux Ligues des champions, une Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale, portant son total à 45 buts en 131 matchs sous le maillot parisien.

International depuis novembre 2022, il s’est imposé comme un pilier de la sélection portugaise, participant à deux Coupes du monde et guidant le « Brésil de l’Europe » vers le titre en Ligue des Nations 2024-2025.

L’attaquant de 25 ans a tenu à adresser un message de remerciement et d’adieu via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux à son ancien club, déclarant : « Aujourd’hui, l’une des pages les plus importantes de ma carrière de footballeur se tourne. Porter le maillot du Paris Saint-Germain a été un privilège et un honneur dont je serai fier toute ma vie. »

L’ancien attaquant portugais, qui portait le maillot n° 9, a ajouté : « Ensemble, nous avons écrit une page d’histoire inoubliable : nous avons remporté deux titres en Ligue des champions ainsi que de nombreux autres titres nationaux, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, nos nombreux supporters. »

Il a ajouté dans son message émouvant : « Merci de votre confiance, de votre soutien dans les moments difficiles et d’avoir célébré chacune de nos victoires. Votre appui a été déterminant dans chacun de nos succès. Aujourd’hui, je pars mais je laisse une part de mon cœur dans ce club. Le Paris Saint-Germain restera toujours ma maison, et je serai toujours fier d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. »

Avant de refermer ce chapitre de sa carrière parisienne, le club a tenu à lui adresser un dernier message officiel. Voici ce qu’on pouvait lire sur les comptes officiels du club : « Le Paris Saint-Germain remercie Gonzalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du club, et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière. »