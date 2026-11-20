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Le FC Barcelone a annoncé, ce vendredi, la prolongation du contrat de son jeune joueur Xavi Espart jusqu'au 30 juin 2030.

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Selon le quotidien AS, Espart a signé son nouveau contrat ce midi, dans le bureau du président du club, Joan Laporta, au sein des installations du Spotify Camp Nou.

Le club catalan confirme ainsi son pari sur la continuité de l'un des espoirs les plus prometteurs sortis de La Masia ces dernières années.

Espart a su gagner la confiance de l'entraîneur Hans Flick grâce à sa polyvalence, à sa capacité d'adaptation à différents postes et à sa forte personnalité sur le terrain.

Xavi Espart peut évoluer comme latéral des deux côtés, mais aussi dépanner au milieu de terrain.

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Lors de la majorité des matchs de la saison en cours, il a joué sur le flanc gauche, en concurrence avec João Cancelo à ce poste.

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Espart a réussi à se faire une place en équipe première et a été titularisé à de nombreuses reprises, avant de se blesser à la cheville droite lors du Clásico face au Real Madrid.

Jusque-là, il avait disputé neuf matchs, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives.

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Avec cette prolongation, le FC Barcelone s'assure de conserver un joueur passé par les catégories de son académie depuis 2015, et réaffirme sa confiance dans les talents qu'il forme en interne.

De son côté, le quotidien Sport a relayé les principales déclarations de Xavi Espart, qui a clairement affirmé appartenir corps et âme au FC Barcelone et avoir déjà la tête tournée vers un retour sur les terrains le plus rapidement possible.

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Espart a expliqué qu'atteindre l'équipe première n'avait rien de facile et qu'il y était parvenu grâce à sa famille et à la confiance que lui accorde Flick, avant d'affirmer son souhait de rester au FC Barcelone toute sa vie.

Il a ajouté : « Mes parents ont toujours été à mes côtés, ils assistaient à tous les matchs. Ils sont extrêmement fiers de moi et ils ont toujours été là pour moi. Tous les moments n'ont pas été bons, et le public ne peut pas le voir. Je suis très fier et heureux pour ma famille. C'est un jour de bonheur, et les voir ici, c'est incroyable. »

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Il a poursuivi : « Je suis un joueur qui aime beaucoup se projeter vers l'avant, y compris lorsque j'ai le ballon. Les duels défensifs, qui sont des situations difficiles, font partie des aspects que je dois améliorer. J'ai encore une marge de progression, et le staff technique nous aide beaucoup. »

Interrogé sur la comparaison avec la légende Philipp Lahm, il a réagi : « Cela m'a un peu surpris. Je l'ai pris comme un compliment. Je ne veux me comparer à aucun joueur, et surtout pas à Philipp Lahm, qui a eu une carrière exceptionnelle. Entendre de tels mots de la part de l'entraîneur m'a aidé à ressentir la confiance qu'il place en moi, et cela m'a permis d'être serein lorsque j'entre sur le terrain. »

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Il a souligné : « Comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas de joueur modèle. J'ai grandi en regardant Barcelone et Busquets lorsqu'il jouait au poste de milieu défensif. Avec le temps, j'ai accepté différents rôles et je me suis adapté au poste où je devais jouer, parce que c'est ce qui compte le plus. Mes parents m'ont beaucoup aidé, et j'essaie toujours de garder un état d'esprit positif. »

Il a insisté : « Je suis entouré de personnes formidables, que ce soit ma famille ou mes amis. La confiance vient de là. Les blessures font partie du football. Je me suis blessé à une période où les choses allaient bien pour moi, mais cela m'a donné confiance. Je travaille chaque jour et je continue de progresser. »

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Il a conclu : « Flick m'accorde une grande confiance, et j'ai su en tirer profit, ce qui lui a permis de compter sur moi. C'est mon objectif. Je suis ici maintenant, mais tout ne fait que commencer. »