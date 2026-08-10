Officiel : le Bayern Munich boucle une nouvelle recrue

Le Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye a signé officiellement, ce lundi, son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich jusqu'en 2031.

L'international sénégalais avait convaincu le club bavarois de le recruter après quatre matchs remarquables avec l'équipe première, lui qui jouait en prêt depuis l'hiver dernier en provenance de l'académie gambienne Jambeng Stars Africa.

Le jeune attaquant, âgé de 18 ans, fait désormais partie des plans de l'entraîneur belge Vincent Kompany dès le début de la nouvelle saison, comme l'a indiqué le site officiel du club bavarois.

Ndiaye a déclaré après sa signature : « C'est un grand jour pour moi et pour toute ma famille. Je veux apprendre chaque jour aux côtés de tous ces joueurs formidables du Bayern Munich et essayer d'aider l'équipe. »

Il a ajouté : « C'est un rêve qui devient réalité pour moi, je suis extrêmement heureux, et je veux aussi être un modèle pour les autres jeunes joueurs, comme mes coéquipiers de Jambeng Stars, pour leur montrer qu'il est possible de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. »

À noter que Ndiaye a disputé un match avec la sélection du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026, les Lions de la Teranga ayant franchi le cap des 32es de finale avant d'être éliminés par la Belgique.