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Abdelmawgood Samir
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Officiel : le Barça prolonge le contrat de son joueur jusqu'en 2029

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FC Barcelone
Espagne

avec la possibilité d'une prolongation de deux années supplémentaires

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Le FC Barcelone a annoncé la prolongation du contrat de son jeune gardien Iker Rodríguez, âgé de 18 ans, pour une durée de 3 saisons, jusqu'à l'été 2029, avec une option permettant au club de prolonger de deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2031. Une démarche visant à sécuriser l'avenir de l'un des talents montants les plus prometteurs au poste de gardien de but.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que Rodríguez avait signé son nouveau contrat le vendredi après-midi, en présence de Jaume Santiveri et de José Ramón Alexanko, directeur du football des jeunes du Barça, aux côtés des membres de sa famille et de ses agents.

Rodríguez est le gardien titulaire du Barcelone Atlètic, qui évolue dans le groupe 2 de la deuxième division espagnole. Il a par ailleurs déjà fait une apparition officielle avec l'équipe première cette saison, après avoir été convoqué par l'entraîneur Hansi Flick pour affronter Séville, afin de pallier l'absence de Joan García, blessé au genou.

Le précédent contrat du jeune gardien devait arriver à échéance en 2027, mais le Barça s'est mobilisé pour le prolonger dès le début du mois de juillet dernier, après que le joueur eut suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens. Le club estimait alors qu'un accord sur sa prolongation était déjà acquis, avant que la signature ne soit retardée pour des raisons liées à la coordination des calendriers, aux procédures administratives et à quelques modifications des clauses du contrat.

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Avec cette prolongation, le Barça s'assure de conserver l'un des gardiens de but les plus prometteurs du football espagnol. Rodríguez avait rejoint le club à un jeune âge, après ses débuts avec le club de Can Rull, dans la ville de Sabadell. Il a également représenté les sélections espagnoles dans les catégories des moins de 15, 16, 17, 18 et 19 ans.

Le jeune gardien a participé à une partie de la préparation de la nouvelle saison sous la direction de Flick, avant de devenir un élément essentiel de l'effectif du Barcelone Atlètic dirigé par Juliano Belletti, qui occupe actuellement la tête du groupe 2 de la deuxième division espagnole, la « Segunda RFEF », n'ayant encaissé que 4 buts au cours des 8 premiers matchs.

Au début du mois de juillet, le plan du Barça consistait à s'appuyer sur Rodríguez et Eder Aller, actuellement blessé, comme options de renfort pour les gardiens de l'équipe première Joan García et Wojciech Szczęsny, mais l'arrivée du gardien croate Dominik Livaković lors du mercato a modifié l'ordre des choix.

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