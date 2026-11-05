Le FC Barcelone a officiellement annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de son capitaine brésilien Raphinha, qui restera ainsi au sein du club catalan jusqu'en 2030, après que les deux parties sont parvenues à un accord concernant la prolongation de leur collaboration pour la période à venir, scellant par la même occasion l'avenir de l'un de ses principaux éléments offensifs.

L'annonce a été faite via le compte officiel du club sur la plateforme « X », où le Barça a publié une vidéo dans laquelle Raphinha apparaît aux côtés du président du club Joan Laporta, dans le cadre du dévoilement de la poursuite de l'aventure de la star brésilienne sous le maillot blaugrana pour plusieurs saisons supplémentaires.

Cette prolongation du contrat de Raphinha intervient après les prestations remarquables qu'il livre avec le Barça, lui qui est devenu l'un des éléments essentiels dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick, grâce à sa capacité à faire la différence et à marquer des buts, en plus de son rôle de leader au sein du vestiaire en tant que capitaine de l'équipe.

Le joueur brésilien traverse une période offensive remarquable lors de la saison 2026-2027, après avoir inscrit 19 buts jusqu'à présent, dont 15 buts en Liga et 4 buts en Ligue des champions. Le total de ses buts sous le maillot du FC Barcelone atteint ainsi 94 buts en 190 matches.

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Le parcours de Raphinha avec le FC Barcelone est venu confirmer sa valeur grandissante au sein de l'équipe, après avoir surmonté un début difficile à la suite de son arrivée à l'été 2022. Il a progressivement réussi à s'imposer grâce à sa détermination et à son travail continu, pour devenir l'un des leaders de l'équipe et disputer actuellement sa cinquième saison avec le club catalan.

Avec cette prolongation, le FC Barcelone s'assure du maintien de l'une de ses plus grandes stars au cours des prochaines années, une démarche qui reflète l'attachement de la direction aux services de Raphinha et sa volonté de préserver l'ossature de l'équipe et de continuer à concourir pour les titres nationaux et continentaux.