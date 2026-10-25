L'absence du Belge Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, est désormais confirmée pour le Clasico face au FC Barcelone, dimanche soir, au stade Spotify Camp Nou, après que le club a tranché en sa faveur en décidant de l'écarter en raison d'une grippe sévère. L'entraîneur José Mourinho s'appuiera ainsi sur l'Ukrainien Andriy Lunin dans les buts lors de cette rencontre attendue, comptant pour la dixième journée du championnat d'Espagne.

Le quotidien espagnol « Marca » rapporte que cette décision est intervenue après plusieurs heures d'incertitudes et de consultations concernant une éventuelle participation de Courtois, qui s'est réveillé le matin en proie à un sérieux malaise, avant que ne soit envisagée la possibilité de lui donner une chance de disputer le match. La dégradation de son état a toutefois définitivement tranché la question, poussant le club à décider de le maintenir à Madrid et de ne pas l'emmener à Barcelone.

Selon le journal, la maladie du gardien belge a dépassé le cadre d'un simple malaise, puisqu'il a souffert de symptômes d'une grippe sévère qui ont conduit les staffs médical et technique à l'écarter, afin d'éviter de prendre le risque de l'aligner dans un match de cette importance, mais aussi d'éviter les risques de transmission de l'infection au reste de l'effectif.

L'absence de Courtois offre une occasion exceptionnelle à Lunin, qui s'apprête à disputer ses premières minutes cette saison, après être resté la doublure du gardien belge durant la dernière période. Le portier ukrainien sera appelé à livrer une prestation solide dans l'un des matchs les plus difficiles de la saison, afin de compenser l'absence de l'un des éléments les plus en vue du Real Madrid.

Bien que Mourinho ait déjà exprimé sa confiance dans le gardien ukrainien, il a reconnu qu'il était difficile de lui accorder du temps de jeu en présence de Courtois, qu'il a décrit comme l'un des meilleurs gardiens du monde.

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Le technicien portugais a déclaré précédemment au sujet de Lunin : « Il mérite de jouer, et je ne plaisante pas. Il travaille dur chaque jour, il est en concurrence avec le meilleur gardien du monde et il affiche un état d'esprit positif à chaque séance d'entraînement. » Il a ajouté que la difficulté d'aligner les deux gardiens ensemble ne signifiait pas pour autant ignorer le principe du mérite.

L'absence de Courtois représente une perte sportive et morale pour le Real Madrid, d'autant qu'il a affiché un haut niveau lors des derniers matchs et qu'il a contribué, par ses arrêts, à préserver les chances de l'équipe. La difficulté de la tâche se trouve par ailleurs décuplée par l'absence du Brésilien Vinicius Junior, aux côtés de Raul Asencio, Ferland Mendy et Rodrygo.