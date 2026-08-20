Le FC Barcelone a tranché sur l'avenir de l'un de ses plus beaux talents dans les cages, en annonçant officiellement le prêt du jeune gardien hongrois Aron Yaakobishvili au club d'Almería, avec option d'achat, une démarche dont le premier objectif est de garantir au joueur un vrai temps de jeu.

Yaakobishvili avait entamé la préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première sous la houlette de Hansi Flick, mais le jeune gardien a préféré partir temporairement à la recherche d'une occasion de jouer régulièrement, de crainte de voir son développement stagner sur le banc des remplaçants.

Le gardien hongrois est arrivé à Almería il y a quelques jours seulement, et il a déjà été aperçu dans les tribunes du stade de sa nouvelle équipe, suivant la victoire écrasante des siens face à Eldense sur le score de 3-0, signe évident de son intégration rapide dans ce nouvel environnement.

Le choix d'Almería est considéré comme idéal pour Yaakobishvili, qui travaillera sous la direction de l'entraîneur Francisco Javier García Pimienta, ancien entraîneur de l'académie du Barça et connu pour la grande confiance qu'il accorde aux jeunes talents et pour les lancer, ce qui offre un cadre idéal au gardien hongrois pour prouver ses qualités.

De l'autre côté, après avoir confirmé le départ de Yaakobishvili, le FC Barcelone prévoyait d'alterner entre les deux jeunes Eder Aller et Iker Rodríguez comme troisième gardien de l'équipe première, aux côtés de Joan García et Szczęsny. Mais les dernières heures ont été marquées par un rebondissement soudain, avec une offre présentée au gardien croate chevronné Dominik Livaković pour renforcer le poste de gardien, en attendant que soit tranchée la décision finale entre miser sur l'expérience ou continuer à parier sur la jeunesse.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »