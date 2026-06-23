Officiel : Gattuso fait son retour sur les bancs de touche de la Serie A

Gennaro Gattuso, ex-sélectionneur de l’équipe nationale italienne, effectue son retour sur le banc d’une formation de Serie A pour la nouvelle saison.

L’entraîneur de 48 ans a été aperçu le 3 juin au centre d’entraînement de la Lazio à Rome, où il a évoqué la stratégie de mercato avec les dirigeants du club et le président Claudio Lotito.

Selon les informations disponibles, un accord aurait été trouvé dès le 25 mai, mais l’officialisation a attendu cet après-midi.

Le communiqué officiel de la Lazio indique : « Le club annonce la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’équipe première. »

Le communiqué ajoute : « Le club souhaite chaleureusement la bienvenue à son nouvel entraîneur et est convaincu que son expérience, son professionnalisme et sa détermination contribueront à la réalisation des objectifs sportifs du club. »

Il s’agit de sa première mission depuis sa démission du poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie le 3 avril, après l’échec des barrages et une élimination aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine.

Depuis ses débuts sur le banc du FC Sion en 2013, « Rino » a enchaîné les expériences à Palerme, à l’OVC Crète, à Pise, à Milan, à Naples, à Valence, à l’Olympique de Marseille et enfin à Hajduk Split.

Nommé à la tête de la Nazionale en juin 2025, il n’y est resté que douze mois, pour un bilan de 66 victoires et deux défaites.