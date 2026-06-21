Hussein El-Shahat, joueur de l’Al-Ahly, a prolongé son contrat avec les « Diables rouges » pour deux saisons supplémentaires.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a confirmé : « Hussein El-Shahat, joueur de l’équipe première de football, a prolongé son contrat pour les deux prochaines saisons, après s’être mis d’accord sur l’ensemble des termes du bail sportif. »

La signature a eu lieu en présence de Wael Gomaa, directeur sportif, et d’Essam Serageldin, responsable des contrats.

Dans le communiqué, le joueur a exprimé son souhait de poursuivre sa carrière au sein du club et d’aider ses coéquipiers à conquérir de nouveaux titres pour combler les supporters de l’Al-Ahly, dont il salue le soutien inconditionnel.

Rappelons que El-Shahat avait rejoint Al-Ahly en janvier 2019, en provenance du club émirati d’Al-Ain.



