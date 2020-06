OFFICIEL - Christophe Revel remplace Grégory Coupet à l'OL

Christophe Revel s'est engagé pour une saison à l'OL, où il prendra la succession de Grégory Coupet en tant qu'entraîneur des gardiens.

"Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes..." , avait déclaré Grégory Coupet , ancienne légende du club, pour justifier l'arrêt de sa fonction d'entraîneur des gardiens, qu'il occupera désormais sous les couleurs du DFCO. Depuis, était à la recherche de son successeur.

Christophe Revel s'engage à l'OL pour une saison

Ce mardi, via un communiqué officiel, le club a officialisé l'arrivée de Christophe Revel . "L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de Christophe Revel (41 ans) comme nouvel entraîneur des gardiens (...) Passé par Rennes (2008-2017) puis Lorient (2018-2019), il quitte la sélection du pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais pour une saison" , peut-on lire sur le communiqué en question. De plus, le club précise que Christophe Revel n'arrive pas seul.

"L’Olympique Lyonnais annonce également le recrutement d’Alexandre Farhi, en provenance du FC , qui intègre le staff en tant que préparateur physique du groupe professionnel. Il s’est également engagé pour un an" . Avant l'ouverture du mercato, c'est au sein du staff de Rudi Garcia qu'il y a du mouvement.