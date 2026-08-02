Le club de Chelsea a officiellement annoncé ce dimanche l'arrivée de l'international argentin lors du mercato estival en cours.

Chelsea a publiéun communiqué officiel, dans lequel il a déclaré : « Le Chelsea Football Club a le plaisir de confirmer la signature de l'international argentin Valentín Barco en provenance du Racing Club de Strasbourg. »

Le communiqué poursuit : « Le milieu de terrain aux multiples talents a signé un contrat jusqu'en 2033 et rejoindra l'entraîneur Xabi Alonso ainsi que ses nouveaux coéquipiers plus tard durant la préparation d'avant-saison. »

Il a précisé que Barco, âgé de 21 ans, a débuté sa carrière footballistique avec le club de Boca Juniors en Argentine, où il a disputé son premier match professionnel à l'âge de 16 ans, après avoir gravi les échelons de l'académie du club, et a remporté plusieurs titres avant de rejoindre l'Angleterre en 2024 pour signer au club de Brighton and Hove Albion.

Durant son séjour sur la côte du Sussex, il a connu des périodes de prêt à Séville et au Racing Club de Strasbourg, avant de rejoindre définitivement ce dernier après la saison 2024/25, qui a été le théâtre de sa période d'éclosion et durant laquelle il a aidé Strasbourg à assurer sa participation aux compétitions européennes.

Barco a contribué à 12 buts en 43 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, et ses performances avec son club l'ont conduit à intégrer la liste de la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026. Il compte actuellement cinq sélections internationales.

Le club a conclu son communiqué : « Bienvenue à Chelsea, Valentín. Nous avons hâte de te voir rejoindre l'équipe très prochainement. »







