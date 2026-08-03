Chelsea a officialisé la signature de l'un des cadres de la sélection anglaise, dans le cadre d'un nouveau renfort pour l'équipe.

Jordan Henderson, sacré à huit reprises au cours de sa carrière, notamment en Premier League et en Ligue des champions, a signé un contrat de deux ans avec les Blues et rejoindra ses nouveaux coéquipiers en vue de la saison 2026-2027.

Henderson a déclaré dans des propos relayés par le site officiel de Chelsea : « Compte tenu de la dimension du club, de l'entraîneur pour qui j'ai une grande admiration et de la qualité des joueurs, c'était une immense opportunité que je ne pouvais pas refuser. »

Il a ajouté : « J'ai aussi été très impressionné par l'ampleur de la volonté des propriétaires du club de voir Chelsea réussir et aller dans la bonne direction. »

Il a poursuivi : « Pour moi, il s'agit de tout donner au quotidien, sur le terrain comme en dehors, afin d'aider au maximum les joueurs qui m'entourent et l'équipe. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer cette mission. »

Henderson a débuté sa carrière avec le club de sa ville natale, Sunderland, où ses grands débuts professionnels ont eu lieu sur la pelouse de Stamford Bridge face à Chelsea en novembre 2008. Après un prêt à Coventry City, il a réussi à s'imposer dans le onze de départ des Black Cats.

Henderson a disputé 79 matches avec Sunderland et a également connu sa première apparition avec la sélection anglaise, avant de rejoindre Liverpool en juin 2011.

À Liverpool, Henderson s'est imposé comme un joueur incontournable et un leader au sein de l'équipe, et en juin 2015, il a été désigné capitaine de l'équipe masculine après le départ de Steven Gerrard.

Avec Henderson comme capitaine, Liverpool a vécu une période de succès, l'équipe ayant été sacrée en Ligue des champions en 2019, avant de décrocher son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans la saison suivante.

Henderson a également été sacré avec Liverpool en FA Cup, à deux reprises en Coupe de la Ligue anglaise, en Community Shield, en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe du monde des clubs, avant de rejoindre Al-Ittifaq, un concurrent du championnat saoudien de première division.

Par la suite, Henderson a connu deux expériences, avec l'Ajax aux Pays-Bas et Brentford dans l'ouest de Londres, avant son transfert à Stamford Bridge.

Sur le plan international, Henderson a disputé 91 matches avec la sélection anglaise et a figuré dans les listes qui ont terminé à la deuxième place de l'Euro 2020 et à la troisième place de la Coupe du monde cet été.