Le FC Barcelone a tranché concernant la situation de son joueur Rodrigo Hernández en vue du choc attendu face à l'Atlético Madrid, après avoir annoncé qu'il souffrait d'une blessure musculaire qui l'écartera de la rencontre prévue dimanche prochain, dans le cadre de la douzième journée du championnat d'Espagne.

Le FC Barcelone a indiqué, dans un communiqué officiel publié sur son compte de la plateforme « X », que le joueur a passé des examens médicaux après avoir ressenti une gêne musculaire lors de la rencontre face à Aston Villa, disputée mardi soir en Ligue des champions.

Les examens ont confirmé que Rodri souffre d'une légère blessure aux ischio-jambiers droits, précisant que le joueur sera absent face à l'Atlético Madrid, la durée de son indisponibilité devant être déterminée en fonction de l'évolution de son état au cours de la période à venir.

Rodri avait ressenti des douleurs musculaires lors de la rencontre face à Aston Villa, poussant le staff technique dirigé par Hansi Flick à le remplacer à la mi-temps et à faire entrer Marc Bernal à sa place, après que le FC Barcelone avait terminé la première période en tête sur le score d'un but à zéro.

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Le club catalan a signé une large victoire sur un score de trois buts à zéro à domicile, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Lamine Yamal ayant ouvert le score à la septième minute, avant que Raphinha n'ajoute les deuxième et troisième buts aux 52e et 64e minutes.

Cette victoire a donné au FC Barcelone un élan important dans son parcours européen, portant son total à 9 points, tandis qu'Aston Villa a concédé sa première défaite dans la phase de ligue, après un début idéal marqué par trois victoires consécutives.

Un duel direct pour la tête de la Liga

L'absence de Rodri intervient à un moment difficile pour le FC Barcelone, qui se prépare à disputer un test d'une grande importance face à l'Atlético Madrid, dimanche prochain, au stade Metropolitano, dans le cadre de la douzième journée du championnat d'Espagne.

La rencontre revêt une importance redoublée compte tenu de la concurrence directe entre les deux équipes pour la tête de la compétition, puisque le FC Barcelone occupe la première place avec 30 points, l'Atlético suivant à la deuxième place avec seulement deux points de retard, ce qui fait de ce choc une occasion pour le club madrilène de s'emparer du sommet, ou pour le FC Barcelone de creuser l'écart avec l'un de ses principaux rivaux.